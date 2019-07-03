Стрес, астма і головні болі: Брітні Спірс відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

А також розкрила секрет їх вирішення

Брітні Спірс не звикла приховувати від своїх прихильників нічого. За останні роки вона пережила чимало стресів, які похитнули її здоров'я. Результати відомі всім – співачка потрапила в клініку і насилу вийшла з депресії. Але тепер все в нормі: Брітні сповнена сил, веде активне життя і насолоджується відносинами зі своїм коханим чоловіком Семом Асгарі. До того ж зірка помітно скинула вагу і призвела м'язи в тонус. Секрети свого перевтілення вона з задоволенням видає всім бажаючим. Крім регулярних тренувань і надихаючі відео, які постійно з'являються на її сторінці, вона дає масу конкретних рекомендацій по харчуванню та ведення способу життя в цілому.

Брітні Спірс стала виглядати набагато краще і вирішила поділитися секретами (фото: instagram.com/britneyspears)

До прикладу, нещодавно вона розповіла світу, що схуднути було не так легко. З дитинства співачка займалася гімнастикою і танцями. В результаті тіло, яке звикло до величезних навантажень, не реагує на міні-активності. До того ж Брітні зізналася, що за своєю природою швидко набирає вагу і навіть зайві 3 фунта їй скинути нелегко. Тим не менш, з допомогою спеціальних вправ, які співачка чергує, вона домагається результату. Роботи, за словами самої Спірс, ще багато. Але дорогу здолає той, хто йде!

Брітні вдалося схуднути і відновити здоров'я після пережитого стресу (фото: instagram.com/britneyspears)

А кілька годин тому на сторінці в Instagram 37-річної зірки з'явилося нове "послання". Брітні відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям, а потім дала секрет їх вирішення. "У мене слабкі очі, стрес, астма і головні болі. Отже, ця таблиця дуже допомогла мені з цими проблемами... і моєю вагою!!!", – написала вона. Додавши, що для дітей це теж буде дуже корисно.

Таблиця здоров'я від Брітні (фото: instagram.com/britneyspears)

Таблиця складається з поєднань продуктів, які допоможуть при різних видах захворювань. Наприклад, при слабкому зорі допоможе селеру і моркву, при стресі – банан, полуниця груша, якщо вас мучать головні болі, то включіть в раціон яблука, огірки, зелений салат, імбир і селеру... і т. д. Що ж, навіть якщо такий набір не гарантує фанатам Брітні повного одужання, то нашкодити точно не зможе. А чому б не спробувати?