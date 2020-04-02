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Фітнес-мотивація: Брітні Спірс демонструє спортивну фігуру і вправи для всього тіла (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.04.2020 - 17:34
Фітнес-мотивація: Брітні Спірс демонструє спортивну фігуру і вправи для всього тіла (відео)
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка продовжує надихати

Брітні Спірс, нарешті, серйозно поставилася до своєї обіцянки тренувати посідовувачів. Дівчина записала навчально-надихаюче відео, де продемонструвала досить прості, але ефективні вправи для всього тіла.

Ролик вона опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram, підписавши його: «Я намагаюся залишатися активною, приєднуйтесь... Тримайте свій настрій на високому рівні і намагайтеся зберігати рівновагу! Я зараз покажу вам, друзі, половину тренування... Я роблю 3 підходи по 100 для преса, який не показан. Я знаю, що більшість людей роблять свої улюблені вправи, коли справа доходить до тренування... Але мені подобається бачити, що інші люди роблять на килимку, тому я подумала, що поділюся своїм розпорядком!!!! P. S. Переконайтеся, що ви перебуваєте в безпеці, виходячи на вулицю, і ви дотримуєтеся порад працівників охорони здоров'я, які доглядають за нами... люблю вас всіх!».

Брітні надихає на тренування (відео: instagram.com/britneyspears)

«Друзі, навіть якщо навколо карантин, це не означає, що ви не можете піти на вулицю і влаштувати собі невелике фізичну навантаження», – додала Брітні, пообіцявши показати своє тренування на всі групи м'язів і побажавши всім доброго дня.

У відео вона робить як асани з йоги: скрутки і прогини, так і фітнес-вправи, розраховані на зміцнення преса, рук, сідниць і стегон. Все це вона доповнила розтяжкою і попереднім розігрівом. Ролик стане чудовим посібником для тих, хто хоче урізноманітнити звичну фітнес-рутину. Так що невгамовна красуня стримала своє слово надихати на спортивні подвиги!

Фітнес-мотивація: Брітні Спірс демонструє спортивну фігуру і вправи для всього тіла (відео)Брітні обожнює соцмережі (фото: instagram.com/britneyspears)

До речі, у відео вона зуміла продемонструвати і свою відмінну спортивну фігуру. Брітні для тренування обрала ультракороткі вільні шорти і яскраво-зелений кислотний топ, а доповнила вбрання комфортними кросівками. Так що залізний прес і накачані м'язи зірки – найкращий доказ, що щоденне навіть невелике навантаження працює. Беремо приклад!

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Новини України Брітні Спірс
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