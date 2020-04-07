ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Немов вилізла з ліжка: шанувальники розкритикували Брітні Спірс за "неохайний" зовнішній вигляд

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.04.2020 - 18:28
Немов вилізла з ліжка: шанувальники розкритикували Брітні Спірс за "неохайний" зовнішній вигляд
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка знову натрапила на критику

Брітні Спірс регулярно викладає в мережу нові фото, а також регулярно потрапляє під шквал критики з боку інтернет-користувачів. Найчастіше потрапляє під обстріл її зовнішність. Так, співачка відома своєю любов'ю до одного типу мейк-апу: очі вона густо підводить чорним каялом. Злегка «розмазані» smoky іноді виглядають вельми актуально для її образів. Але частіше макіяж зірки виглядає, як ніби співачка просто забула його змити. Принаймні, так вважають фанати знаменитості в мережі Instagram.

Немов вилізла з ліжка: шанувальники розкритикували Брітні Спірс за &quot;неохайний&quot; зовнішній виглядНемов вилізла з ліжка: шанувальники розкритикували Брітні Спірс за &quot;неохайний&quot; зовнішній виглядСпівачка нарвалася на критику (фото: instagram.com/britneyspears)

Кілька годин тому Брітні опублікувала нову серію кадрів. Співачка одягла квітчасту блакитну блузку в баварському стилі з пишними рукавами-ліхтариками і глибоким декольте. Доповнив образ улюблений аксесуар Брітні – чорний чокер. А ще – троянди, які вона додала на фото з допомогою фільтра. Але цього разу розкішне декольте зірки, яке вона продемонструвала посідовувачам, залишилося практично не поміченим. Всі увагу взяла на себе «невдала» зачіска і макіяж.

Шанувальники засипали Спірс коментарями, в яких закликають змінити щось у зовнішності. А також турбуються, чи все добре з самопочуттям Брітні. Справа в тому, що співачка на знімках виглядає втомленою і злегка змарнілою.

  • Просто йди спати, Брітні
  • Сестра, поміняй стиль своїх фото
  • Будь ласка, поміняй свого візажиста
  • З тобою все в порядку?
  • Приведи в порядок свої очі! Ти мама
  • Мені не подобається твоя зачіска і цей образ в цілому
  • Брітні, ти можеш одягти щось інше?
  • Бейбі, ти повинна інвестувати в нового візажиста і перукаря. В тебе прекрасне серце, але ти завжди виглядаєш так, ніби щойно вилізла з ліжка
  • Що це таке, чорт візьми?

Немов вилізла з ліжка: шанувальники розкритикували Брітні Спірс за &quot;неохайний&quot; зовнішній вигляд

Немов вилізла з ліжка: шанувальники розкритикували Брітні Спірс за &quot;неохайний&quot; зовнішній виглядНемов вилізла з ліжка: шанувальники розкритикували Брітні Спірс за &quot;неохайний&quot; зовнішній виглядНемов вилізла з ліжка: шанувальники розкритикували Брітні Спірс за &quot;неохайний&quot; зовнішній виглядНемов вилізла з ліжка: шанувальники розкритикували Брітні Спірс за &quot;неохайний&quot; зовнішній виглядНемов вилізла з ліжка: шанувальники розкритикували Брітні Спірс за &quot;неохайний&quot; зовнішній вигляд

Коментарі до посту Спірс (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, Брітні зазвичай не реагує на критику. Але одного разу записала для фанатів відповідне відео. У ньому співачка закликала бути добрішими, а також відписатися від неї, якщо комусь не подобається її вигляд.

Як 20 років тому? Брітні Спірс відзначає ювілей культового кліпу "Oops! I Did It Again" Королева карантину: Брітні Спірс демонструє спортивну фігуру у вбранні "найсексуальнішого" відтінку
Новини України Брітні Спірс
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся