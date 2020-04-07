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Словно вылезла из постели: поклонники раскритиковали Бритни Спирс за "неряшливый" внешний вид

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2020 - 18:28
Словно вылезла из постели: поклонники раскритиковали Бритни Спирс за "неряшливый" внешний вид
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица вновь нарвалась на критику

Бритни Спирс регулярно выкладывает в сеть новые фото, а также регулярно попадает под шквал критики со стороны интернет-пользователей. Чаще всего из-за внешности. Так, певица известна своей любовью к одному типу мейк-апа: глаза она густо подводит черным каялом. Слегка «размазанные» smoky иногда смотрятся весьма актуально для ее образов. Но чаще макияж звезды выглядит, как будто певица просто забыла его смыть. По крайней мере, так считают подписчики знаменитости в сети Instagram.

Словно вылезла из постели: поклонники раскритиковали Бритни Спирс за &quot;неряшливый&quot; внешний видСловно вылезла из постели: поклонники раскритиковали Бритни Спирс за &quot;неряшливый&quot; внешний видПевица нарвалась на критику (фото: instagram.com/britneyspears)

Несколько часов назад Бритни опубликовала новую серию кадров. Певица надела цветастую голубую блузу в баварском стиле с пышными рукавами-фонариками и глубоким декольте. Дополнил образ излюбленный аксессуар Бритни – черный чокер. А еще – розы, которые она добавила на фото с помощью фильтра. Но в этот раз роскошное декольте звезды, которое она продемонстрировала подписчикам, осталось практически не замеченным. Все внимание взяла на себя «неудачная» прическа и макияж.

Поклонники засыпали Спирс комментариями, в которых призывают поменять что-то во внешности. А также беспокоятся, все ли хорошо с самочувствием Бритни. Дело в том, что певица на снимках выглядит уставшей и слегка осунувшейся.

  • Просто иди спать, Бритни
  • Сестра, поменяй стиль своих фото
  • Пожалуйста, поменяй своего визажиста
  • С тобой все в порядке?
  • Приведи в порядок свои глаза! Ты мама
  • Мне не нравится твоя прическа и этот образ в целом
  • Бритни, ты можешь надеть что-то другое?
  • Бэйби, ты должна инвестировать в нового визажиста и парикмахера. У тебя прекрасное сердце, но ты всегда выглядишь так, словно только вылезла из постели
  • Что это такое, черт возьми?

Словно вылезла из постели: поклонники раскритиковали Бритни Спирс за &quot;неряшливый&quot; внешний вид

Словно вылезла из постели: поклонники раскритиковали Бритни Спирс за &quot;неряшливый&quot; внешний видСловно вылезла из постели: поклонники раскритиковали Бритни Спирс за &quot;неряшливый&quot; внешний видСловно вылезла из постели: поклонники раскритиковали Бритни Спирс за &quot;неряшливый&quot; внешний видСловно вылезла из постели: поклонники раскритиковали Бритни Спирс за &quot;неряшливый&quot; внешний видСловно вылезла из постели: поклонники раскритиковали Бритни Спирс за &quot;неряшливый&quot; внешний вид

Комментарии к посту Спирс (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Напомним, Бритни обычно не реагирует на критику. Но однажды записала для фанатов ответное видео. В нем певица призывала быть добрее, а также отписаться от нее, если кому-то не нравится ее внешний вид.

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Новости Украины Бритни Спирс
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