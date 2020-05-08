Немов друга шкіра: Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в облягаючому комбінезоні

Кайлі Дженнер не втомлюється демонструвати свою бездоганну фігуру, підкреслюючи її спокусливими вбраннями. Кілька годин тому дівчина опублікувала нове фото. Образ наймолодшої мільярдерки у світі склали тілесного відтінку комбінезон (мабуть, улюблений вид одягу бізнесвумен) з малюнками у вигляді татуювань і чорним поясом, прозорі туфлі на шпильках і ультрамодні сонцезахисні окуляри.

Кайлі Дженнеро обожнює комбінезони (фото: instagram.com/kyliejenner)

Волосся Кайлі прибрала в гладку зачіску, не забула про свій фірмовий макіяж в натуральних тонах. Кайлі позує на дивані в своєму будинку, спокусливо прогнувшись. Пишні форми і осина талія дівчини вкотре змусили прихильників захопитися. Вони оцінили жаркий кадр в більш ніж 5 мільйонів лайків і тисячі коментарів. Не втрималася від захвату і старша сестра Кайлі – Хлої Кардашян, яка назвала дівчину «ідеальною».

Ідеальна

Вау!

Просто досконала

Гаряче

Аутфит – вогонь!

Гаряча малятко

Просто кежуал-вбивство

Ти взагалі реальна?

Я просто закохана

Абсолютна королева

Королева Кайлі

Коментарі до посту Кайлі (фото: прінтскрін instagram.com/kyliejenner)

Також днями Кайлі показала нове фото своєї 2-річної дочки Стормі. Разом з мамою вона вирушила на тенісний корт. Дівчинка була одягнена в стильний костюм з синіми принтом тай-дай, білі кросівки і високі білі шкарпетки. Волосся їй заплели у високий пучок. В руках дівчинка тримає ракетку і зображує гру. Шанувальники назвали даний аутфіт дитини одним з найкращих за останній час. «Яка ж вона гарненька», «наймиліша в світі», «милота», – досі пишуть фанати під чарівним кадром.

Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, Стормі Кайлі народила від свого коханого Тревіса Скотта, з яким восени минулого року розлучилася. За інформацією західних ЗМІ, зараз пара відновила відносини. Сама Кайлі поки не оголосила про це офіційно. Але Тревіс став часто з'являтися в її сториз, а в своїх відео вона часто фоном включає його музику. Ік видно, закохані знову щасливі.