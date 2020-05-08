Словно вторая кожа: Кайли Дженнер похвасталась соблазнительными формами в облегающем комбинезоне

Кайли Дженнер не устает демонстрировать свою безупречную фигуру, подчеркивая ее соблазнительными нарядами. Несколько часов назад девушка опубликовала новое фото. Образ самой молодой миллиардерши в мире составили телесного оттенка комбинезон (пожалуй, любимый вид одежды бизнесвумен) с рисунками в виде татуировок и черным поясом, прозрачные туфли на шпильках и ультрамодные солнцезащитные очки.

Кайли Дженнеро обожает комбинезоны (фото: instagram.com/kyliejenner)

Волосы Кайли убрала в гладкую укладку, не забыла о своем фирменном макияже в натуральных тонах. Кайли позирует на диване в своем доме, соблазнительно прогнувшись. Пышные формы и осиная талия девушки в который раз заставили поклонников восхититься. Они оценили жаркий кадр в более чем 5 миллионов лайков и тысячи комментариев. Не удержалась от восторга и старшая сестра Кайли – Хлои Кардашьян, которая назвала девушку «идеальной».

Идеальна

Вау!

Просто совершенна

Горячо

Аутфит – огонь!

Горячая малышка

Просто кэжуал-убийство

Ты вообще реальна?

Я просто влюблена

Абсолютная королева

Королева Кайли

Комментарии к посту Кайли (фото: принтскрин instagram.com/kyliejenner)

Также на днях Кайли показала новое фото своей 2-летней дочери Сторми. Вместе с мамой она отправилась на теннисный корт. Малышка была одета в стильный костюм с синими принтом тай-дай, белые кроссовки и высокие белые носки. Волосы ей заплели в высокий пучок. В руках девочка держит ракетку и изображает игру. Поклонники назвали данный аутфит ребенка одним из самых лучших за последнее время. «Какая же она хорошенькая», «самая милая в мире», «милота», – до сих пор пишут фанаты под очаровательным кадром.

Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, Сторми Кайли родила от своего возлюбленного Трэвиса Скотта, с которым осенью прошлого года рассталась. По информации западных СМИ, сейчас пара возобновила отношения. Сама Кайли пока не объявила об этом официально. Но Трэвис стал часто появляться в ее сториз, а в своих видео она часто фоном включает его музыку. По всей видимости, влюбленные вновь счастливы.