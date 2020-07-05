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Немов струна: Віка із НеАнгелів викликала фурор точеними формами в облягаючому аутфіті

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.07.2020 - 21:53
Немов струна: Віка із НеАнгелів викликала фурор точеними формами в облягаючому аутфіті
Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка поділилася з шанувальниками новим фото

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели встигає і продуктивно попрацювати і активно відпочити. Так ще недавно вона разом з колегою по дуету Славою Камінською виступила в Одесі, де ненадовго затрималася, насолоджуючись сонцем і морем. Тепер вона публікує фотографії з Київської області, де відпочивала в селищі Пірново.

На фото Віка постала перед шанувальниками у спортивному образі, підкресливши свою витончену фігуру. Вона позувала на тлі природи.

Немов струна: Віка із НеАнгелів викликала фурор точеними формами в облягаючому аутфітіНемов струна: Віка із НеАнгелів викликала фурор точеними формами в облягаючому аутфіті

Вікторія Смеюха з гутру НеАнгели (фото: instagram.com/vikanablack)

"Після трудових буднів немає нічого кращого вихідних на природі!" - написала артистка на своїй сторінці в Instagram.

Немов струна: Віка із НеАнгелів викликала фурор точеними формами в облягаючому аутфіті

Вікторія Смеюха з гутру НеАнгели (фото: instagram.com/vikanablack)

Користувачі мережі також прокоментували її знімки.

  • Одна з найкрасивіших;
  • Дуже;
  • Ось це фігурка;
  • Лялечка;
  • Там відмінна сауна, а ви красуня;
  • Класна фігура;
  • Спортивний стиль - добра справа;
  • Я б з такою красою хоч на край світу;
  • Сама досконалість;
  • Яка ж у вас фігура приголомшлива;
  • Ти мила, красива, і ніжна.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів в бікіні погралася від душі з улюбленою племінницею. На кадрах співачка зображена в строкатому купальнику, вона пустує у воді з дівчинкою і насолоджується моментами безтурботності.

Раніше Вікторія Смеюха розбурхала мережу фото з дитячою коляскою. Вона позувала в пікантному вбранні поруч з дитячою коляскою, в якій лежить дитина.

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Автор: Styler

Теги Новини України Віка Смеюхашоубиз
Styler
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