Немов подруги: Наталя Водянова показала 13-річну дочку

Супермодель провела всі вихідні з Невою
Наталя Водянова – мама п'ятьох дітей, і пости з ними – не рідкість на сторінці супермоделі. Але ось зі своєю єдиною донькою вона проводить не так багато часу наодинці. Виняток склали минулі вихідні. Чисто дівочою компанією Наталя і 13-річна Нева вирушили у невеличку подорож. Водянова в своєму стилі показала її від і до, супроводжуючи численні сторіз із забавними і часом зворушливими підписами. Дівчата гуляли по лісі Фонтенбло, веселилися, їли незвичайні страви і просто насолоджувалися товариством одне одної без чоловіків. Кілька годин тому Наталія опублікувала невеликий фотозвіт.
Супермодель показала пару веселих кадрів на гойдалках на фоні мальовничої природи. Мабуть, Наталія і Нева сфотографували один одного по черзі. Виглядають вони обидві щасливими і задоволеними і нагадують більше сестер чи подруг, ніж мати і дочку. Дівчата одяглися для прогулянки просто і комфортно. Наталія обрала коротку спідницю, жакет і кросівки, Нева – білу футболку та джинсові шорти, а ноги – кеди.
Передплатники Наталії засипали їх компліментами і приємними словами. Багато хто підкреслив, що все, що робить і несе у світ Водянова – красиво. І Нева піде точно по її стопах.
До речі, дівчинка – дуже захоплива натура з масою хобі. Вона обожнює тварин, і на ній в основному лежать турботи про домашнього улюбленця родини – кота Галілео. До того ж вона постійно носить за собою на прогулянки. А на 13-й день народження, який Нева зазначила наприкінці березня, Водянова подарувала їй вельми незвичайний подарунок.
Балкон їх паризької квартири був заставлений численними кімнатними рослинами. До подарунку додавалися також різноманітні пристосування для догляду за ними, починаючи від інструментів до грунту. Дочка Наталі залишилася в повному захваті від такого презенту.