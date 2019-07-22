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Немов подруги: Наталя Водянова показала 13-річну дочку

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.07.2019 - 18:32
Немов подруги: Наталя Водянова показала 13-річну дочку
Наталя Водянова з донькою (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель провела всі вихідні з Невою

Наталя Водянова – мама п'ятьох дітей, і пости з ними – не рідкість на сторінці супермоделі. Але ось зі своєю єдиною донькою вона проводить не так багато часу наодинці. Виняток склали минулі вихідні. Чисто дівочою компанією Наталя і 13-річна Нева вирушили у невеличку подорож. Водянова в своєму стилі показала її від і до, супроводжуючи численні сторіз із забавними і часом зворушливими підписами. Дівчата гуляли по лісі Фонтенбло, веселилися, їли незвичайні страви і просто насолоджувалися товариством одне одної без чоловіків. Кілька годин тому Наталія опублікувала невеликий фотозвіт.

Немов подруги: Наталя Водянова показала 13-річну дочкуНемов подруги: Наталя Водянова показала 13-річну дочкуНаталя з Невою на прогулянці (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель показала пару веселих кадрів на гойдалках на фоні мальовничої природи. Мабуть, Наталія і Нева сфотографували один одного по черзі. Виглядають вони обидві щасливими і задоволеними і нагадують більше сестер чи подруг, ніж мати і дочку. Дівчата одяглися для прогулянки просто і комфортно. Наталія обрала коротку спідницю, жакет і кросівки, Нева – білу футболку та джинсові шорти, а ноги – кеди.

Немов подруги: Наталя Водянова показала 13-річну дочкуНева – єдина дівчинка у родині Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

Передплатники Наталії засипали їх компліментами і приємними словами. Багато хто підкреслив, що все, що робить і несе у світ Водянова – красиво. І Нева піде точно по її стопах.

Немов подруги: Наталя Водянова показала 13-річну дочкуЛукас і Нева (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, дівчинка – дуже захоплива натура з масою хобі. Вона обожнює тварин, і на ній в основному лежать турботи про домашнього улюбленця родини – кота Галілео. До того ж вона постійно носить за собою на прогулянки. А на 13-й день народження, який Нева зазначила наприкінці березня, Водянова подарувала їй вельми незвичайний подарунок.

Немов подруги: Наталя Водянова показала 13-річну дочкуНаталя і Антуан разом виховують дітей (фото: instagram.com/natasupernova)

Балкон їх паризької квартири був заставлений численними кімнатними рослинами. До подарунку додавалися також різноманітні пристосування для догляду за ними, починаючи від інструментів до грунту. Дочка Наталі залишилася в повному захваті від такого презенту.

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