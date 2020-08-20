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Немов персик: Кім Кардашьян демонструє пишні форми у вбранні соковитого відтінку

Четвер 20 серпня 2020 22:31
Немов персик: Кім Кардашьян демонструє пишні форми у вбранні соковитого відтінку
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Зірці до лиця яскраві образи

Кім Кардашьян вміє так підбирати свої луки, щоб слава про них ще довго гриміла на просторах мережі. Цього разу 39-річна діва зробила акцент на літньому аутфіті для морських прогулянок. Вона одягла бікіні хижого забарвлення, а зверху - «соковитий» помаранчевий топ, образ доповнили стильні сонцезахисні окуляри в яскравій оправі, а також манікюр кислотного відтінку. Волосся зірка прибрала в тугий пучок, а також не знехтувала легким макіяжем. Кім позує на тлі розкішного пейзажу, сидячи на краю яхти. У якості підпису вона вибрала кокетливе помаранчеве серце.

Немов персик: Кім Кардашьян демонструє пишні форми у вбранні соковитого відтінкуНовий образ Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники не могли пропустити таке фото, засипавши спокусливу зірку приємними словами та тисячами емодзі. «Кім, ти просто прекрасна», «Як же ти чудова», «Привіт, прекрасна леді», «Виглядаєш дивно, королева», «О, так, Кім», - не можуть намилуватися вони. До слова, Кім не стала уточнювати, куди і з ким вона вирушила, залишивши фанатам місце для фантазії.

Немов персик: Кім Кардашьян демонструє пишні форми у вбранні соковитого відтінкуДіти Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше зірка порадувала шанувальників милим фото з 2-річною дочкою Чикаго, де показала, що росте нова зірка соцмереж. Так, дівчинка обожнює позувати на камеру, кривлятися і кокетувати. Зовні вона дуже схожа на знамениту маму. У мережі вона вже заслужила статус найчарівнішої представниці зоряного сімейства. А ось старша дочка Кім Кардашьян та репера Каньє Уеста Норт славиться своїм почуттям смаку і талантами. Навесні дівчинка вперше вийшла на сцену разом зі своїм знаменитим батьком, де з успіхом виконала куплет на очах у безлічі глядачів. Варто відзначити, що Норт відчуває бе на сцені як риба в воді: анітрохи не соромиться і легко входить в контакт з публікою.

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