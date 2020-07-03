У кріт-топі і джинсах: Кім Кардашьян демонструє спокусливі форми в улюбленому літньому одязі

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Беремо приклад з зірки

Кім Крадашьян – відомий трендсеттер і ікона стилю для багатомільйонної армії фанатів. 39-річна теледіва вміє вибрати таке вбрання, яке привертає увагу і підкреслює найкращі сторони фігури. А ще – надихає на експерименти зі стилем. Цього разу акцент Кім зробила на літніх повсякденних речах і не прогадала.

Кім в новому образі (відео: instagram.com/kimkardashian)

Зірка записала відео з новинками своєї косметичної лінії KKW Beauty. «Хто отримав нові блиски для губ @kkwbeauty?.. Я знаю, що ви, друзі, полюбите ці нюдові новинки, доступні зараз на KKWbeauty.com», – написала вона. Демонструвати блиски Кардашьян вирішила у своїй звичній манері – показавши їх у контексті всього образу. Лук Кім склала з улюблених речей на теплий сезон: білі джинси з високою посадкою, прошиті чорними нитками, а також крихітний топ з невеликими рукавами і глибоким декольте. Вбрання відмінно підкреслило достоїнства фігури знаменитої бізнесвумен: форми здаються ще більш пишними, а талія – тонкою. А ще – шоколадного відтінку шкіру, на яку Кім пропонує також наносити засіб з легким сяйвом.

Зірка обожнює топи (фото: instagram.com/kimkardashian)

Окремої уваги заслуговує зачіска зірки: високий хвіст з випущеними пасмами в дусі персонажів аніме зробив образ Кім незвичайним і милим, візуально «збавивши» їй років і зробивши менш серйозною. Макіяж Кім виконала в приглушених тонах, зробивши головним акцентом довгі вії та густі брови. Зрозуміло, лук зірки зібрав не менше компліментів, ніж її новинки. «Королева», «Найкраща», «Яка гарна», – не можуть намилуватися фанати.

Не дивно, що у зірки так багато двійників, готових копіювати кожен її образ. Нагадаємо, днями ми писали про одну з найбільш активних з них: Дженніфер Уорд живе в Лос-Анджелесі і мріє піти по стопах Кім, підкоряючи модну індустрію. А поки що дівчина скуповує копії речей Кім і виставляє в своєму мікроблозі.

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Автор: Lite