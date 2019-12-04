Наче молодша сестра: 37-річна Наталія Водянова захопила молодістю на фото зі старшим сином

Наталя Водянова та її діти – одна з найулюбленіших тем послідовувачів моделі в Instagram. Кілька годин тому знаменита красуня вирішила ще раз порадувати шанувальників кумедним фото. Водянова зробила знімок з 17-річним сином. Кадр присвячений зимі, а тому мама і син позують у відповідному вбранні. Лукас одягнув улюблене картате худі, а також хутряну шапку. А Наталя – білий кашеміровий светр, штани з латексу в горошок, а також об'ємні золотисті рукавички.

Шанувальники вважають, що Наталя виглядає молодше, ніж Лукас (фото: .instagram.com/natasupernova)

«Хочеш зліпити сніговика? Frozen 3 – скоро на екранах Парижа», – написала вона під фото. І додала: «Коли твій син сніговик». Шанувальники зірки тут же почали милуватися таким атмосферним знімком, а також хвалити красу і молодість Наталії. «Я не можу зрозуміти «молоді гени» цієї жінки. Що це? Як це можливо, щоб вона виглядала, наче молодша сестра своєї старшої дитини?..», – не втомлюються захоплюватися вони.

Модель часто захоплює своєю молодістю (фото: .instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, Наталя не раз розповідала всі свої секрети краси і молодості. Перше – харчування по групі крові, а також інтервальне голодування, яке вона стала застосовувати зовсім недавно. Друге – регулярні фізичні навантаження. Один час Водянова наполегливо займалася йогою разом з особистим тренером, потім переключилася на танці, а іноді любить просто пробіжки.

Що стосується догляду за шкірою і волоссям, то вона обожнює процедури у майстрів улюбленого салону Balmain в Парижі. Також нев'януча красуня зізналася, що регулярно робить масаж для обличчя і вважає його одним з найбільш діючих засобів омолодження.