Немов 15 років: Каменських зачарувала обличчям без макіяжу і "карантинним" танцем з Потапом

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Зіркова парочка показала кумедні руху під "карантинний" трек

Потап і Настя Каменських під час карантину не сумують – пара знаходить цікаві заняття і закликає шанувальників залишатися вдома і берегти себе. Так, співачка показала, як проходять сімейні будні і навіть поділилася рецептом простого, корисного і смачного обіду, її чоловік репер, не сидить, склавши руки, і вже встиг випустити дві пісні на злобу дня. Останнім хітом на актувальну тему від гурту продюсера MOZGI став трек "NO HUGS ,NO KISSES". Саме під мелодію новинки Потап і Настя станцювали "карантинний" танець і долучилися до челленджу в підтримку композиції #noxoxochallenge.

Так, зіркова пара повторила цікаві і нескладні рухи в такт музиці, супроводжуючи свої дії кумедною мімікою.

Настя з'явилася в кадрі без макіяжу, чим зачарувала прихильників, які вважали, що артистка виглядає немов підліток.

Крім штурму серіалів: Каменських показала, на яких сайтах любить "зависати"

Насті тут років 15 не більше! Симпатяга! Красуня!

Круті

Супер молодець

Браво

А Настя шикарна і без мейку

Красунчики!

Друзі, ви такі прикольні! Як здорово, коли чоловік і дружина на одній хвилі!

Мені здається, що скоро буде декретну відпустку! Після карантину!

Настя красива і нафарбована, і не нафарбована. Мало таких природних дівчат

Яка Настя мила і ніжна без косметики

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася з шанувальниками топ-3 ефектних домашніх вправ для стрункості і гарного самопочуття. Також співачка під час карантину проводить онлайн-тренування і долучає шанувальників до спорту.