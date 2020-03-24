ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Топ-3 вправи для домашнього тренування від Насті Каменських

Lite » Краса 24.03.2020 - 17:27
Топ-3 вправи для домашнього тренування від Насті Каменських
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя обіцяє проводити онлайн-тренування на регулярній основі

Спорт - важлива складова здорового способу життя, і NK Настя Каменських надихає і мотивує своїх прихильників підтримувати форму під час карантину і наповнюватися позитивом. Так, співачка на постійній основі запускає цикл домашніх онлайн-тренувань. Ранкові спортивні тренування в прямому ефірі Instagram співачки будуть проходити регулярно на час карантину, слідкуйте за анонсами в соцмережах.

«Коли я провела перше онлайн-тренування з вами і отримала так багато фідбеку, то зрозуміла, що хочу і буду продовжувати! Тому на період карантину ми з вами будемо регулярно займатися разом! Я розробляю програму тренувань із моїм тренером Андрієм Хоміцьким. Будемо робити тонкі талії, пружні Кім, стрункі ніжки та підтягнуті ручки!», - зазначила артистка.

Топ-3 вправи для домашнього тренування від Насті Каменських

Настя Каменських також поділилася трьома вправами, які допоможуть трохи розім'ятися в домашніх умовах без спеціального спортивного інвентаря. Перед виконанням вправ варто розігрітися і виконати суглобову зарядку.

1. Сідничний місток.

Ця вправа підійде як новачкам спорту, так і професіоналам. Техніка виконання нескладна. Лягаємо на спину, руки вздовж тулуба, упор на зігнутих ногах, поперек щільно притиснутий до підлоги. Робимо вдих і на видиху піднімаємо таз і спину доти, поки тіло не прийме позицію рівної натягнутої струни. У вищій точці максимально стискаємо сідниці, затримуємося на кілька секунд. Вдих - повертаємося в нижню точку, не розслабляючи сідниці. Робимо 20-30 повторень. Можна два-три підходи, якщо є сили :)

2. Планка

Прийміть положення лежачи, спираючись на лікті і носочки випрямлених ніг, розставлених на ширині стегон. Розмістіть руки на рівні грудної клітини на відстані трохи ширше плечей. Головна умова правильної стійки в «планці» - прямий хребет. При виконанні вправи не прогинайте і не округляйте спину, дихайте природно і вільно. Піймайте «потрібну» напруга преса: воно залежить від положення таза, прогину попереку. Тримайтеся в такому положенні максимально довго.

3. Присідання

Для дівчат в цій вправі важлива правильна техніка, щоб не перекачати передню поверхню стегна і не перевантажити суглоби. Ноги на ширині плечей, стопи розставляємо так, щоби носочки були трохи розгорнуті в сторони, вагу переносимо на п'яти. Під час присідань не зводимо коліна всередину і не розводимо, суворо рівно, стопи - не повинні відриватися від підлоги. Намагайтеся також не виводити коліна вперед за рівень носочків. Вдих - опускаємося як мінімум до паралелі стегна з підлогою. Видих - підйом. Важливо у верхній точці коліна залишити злегка зігнутими, і опускаємося знову вниз.

Знімаємо стрес і підтягуємо живіт: поради від Анни Олицької Два в одному: топ-3 доступних продукту для здоров'я та схуднення від дієтолога
Новини України Настя Каменськихтренировкисхуднення
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся