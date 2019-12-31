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Дуже мило! Ешлі Грем опублікувала фото свого темношкірого малюка

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.12.2019 - 18:18
Дуже мило! Ешлі Грем опублікувала фото свого темношкірого малюка
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Зірка порадувала шанувальників цілою серією фото

Ешлі Грем стане мамою вже зовсім скоро – поповнення в сімействі пишнотілої моделі і відеооператора Джастіна Ервіна планується вже в січні майбутнього року. У зв'язку з цією подією зірка вже встигла зробити безліч постів. Вона розповідала, які продукти їсть, яким процедурам віддає перевагу, і просто – як змінюється її сприйняття себе. А кілька годин тому на сторінці 32-річної зірки з'явилися кадри з малюком.

Дуже мило! Ешлі Грем опублікувала фото свого темношкірого малюкаЕшлі і Джастін (фото: instagram.com/ashleygraham)

Втім, шанувальникам рано радіти поповненню у знаменитій родині. Зворушливими архівними кадрами, де позує кучерявий малюк, Ешлі поділилася на честь дня народження свого коханого чоловіка. «Ти мій найкращий друг і справжній подарунок від Бога!» – написала Ешлі під галереєю з декількома фото з минулого її чоловіка.

Дуже мило! Ешлі Грем опублікувала фото свого темношкірого малюкаДуже мило! Ешлі Грем опублікувала фото свого темношкірого малюкаДуже мило! Ешлі Грем опублікувала фото свого темношкірого малюкаЧоловік Ешлі в дитинстві (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, пара разом вже більше десяти років, а восени цього року подружжя оголосило радісну новину про те, що зовсім скоро чекають появи на світ свого первістка. Похзже зірка расазала, що вони очікують хлопчика.

«Всі навколо (батьки, друзі, агенти) завжди були зосереджені тільки на моїй вазі, а потім я зустріла людину, яка хотіла просто поговорити зі мною. Ми одружилися в 2010 році», — розповіла в одному з інтерв'ю Ешлі Грем.

Дуже мило! Ешлі Грем опублікувала фото свого темношкірого малюкаДжастін Ервін (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, раніше Ешлі знялася в провокаційній фотосесії, де постала повністю оголеною. Цікаво, що вона позувала чоловікові. Можливо, тому, що зірка повністю довірилася коханому чоловікові, кадри вийшли відвертими, чуттєвими і атмосферними. «Останній знімок року з любов'ю всього мого життя, зростаючою любов'ю всього нашого життя», – написала Ешлі під знімками, які показала у своєму мікроблозі.

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