"Сльози, нерви, радість": Ілона Гвоздьова про перемогу в Танцях з зірками 2018

Ілона Гвоздьова та Ігор Ласточкін (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Гвоздьова також зворушливо звернулася до Ігоря Ласточкіна

Переможцями Танців з зірками 2018 стали Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. До речі, в 2017 році Ілона вже брала участь у популярному шоу. Тоді її партнером виступив український комік Ігор Ткач, але їм так і не вдалося дійти до фіналу.

На своїй instagram-сторінці Гвоздьова впевнено заявила: "Кубок Наш і ми це заслужили". За словами танцівниці, вона досі не вірить у довгоочікувану перемогу.

При цьому Ілона підкреслила, що особисто вона йшла до цієї перемоги два роки!

"У парі з Юрієм Ткачем нам не вистачило зовсім трішки до фіналу, але ми теж завоювали приз глядацьких симпатій Viva-фаворити. Ткач, ти крутяк! В парі з Ігорем Ласточкіним нам вдалося перемогти і це Ваша і Наша перемога, адже без вас (глядачів) ми б не зробили цього, спасибі вам і респект нам", — зазначає Ілона Гвоздьова.

Оголошення результатів Танців з зірками 2018 (відео: youtube.com/Танці з зірками)

Переможниця шоу Танці з зірками 2018 зворушливо подякувала всіх і кожного за підтримку.

"Я так вдячна всій команді за величезну працю, за круте шоу, за можливість реалізувати свій творчий потенціал, за досвід, за сльози, нерви, радість за все Вас Всіх Дякую... Спасибі моїй родині за віру і підтримку! Тепер я абсолютно щаслива. Happy end", — пише Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова та Ігор Ласточкін — переможці нового сезону Танці з зірками 2018 (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Також Ілона зворушливо звернулася до Ласточкіна, разом з яким прийшла до перемоги на Танцях.

"Дякую тобі за твій талант, за працю, за віру в себе і в нашу пару, я тобою пишаюся і собою, сподіваюся, в житті твоїм тобі знадобляться такі танцювальні навички, спасибі за щирість, цілеспрямованість і самовіддачу! Таких людей мало! Бережи себе і лети далі", — підсумувала переможниця Танців з зірками 2018.

Фото: .instagram.com/ilonagvozdeva

Підписники Гвозьової також поспішили привітати її з перемогою.

"Ура!!! Вітаю Вас! Ви цю перемогу заслужили! А останній танець — танець справжніх переможців, просто бомба", — зазначає svetlana_alekseeva.

"Вітаю! Вболівала за вашу пару з першого ефіру! Ілонка, ти супер, а Ігор — великий молодець! Відмінна пара))) я в вас вірила з самого початку", — пише erica_ua.

"Я вас обожнюю! Ілоночка, ти найкращий тренер!" — підкреслює ksynja_evgenjevna.

"Ілона, серед танцюристів ти завжди була найкращою! Вітаємо з перемогою", — зазначає nova__iva.

"Молодці! Я голосувала за вас! Заслужена перемога! До кінця не вірила, що справедливість восторжествує! Але виявляється, не все в цьому світі втрачено. Вітаю!" — пише ykocherha.

Нагадаємо, що під час суперфіналу Танців з зірками 2018 глядачів чекав дуже приємний і довгоочікуваний сюрприз — танець Катерини Кухар разом зі своїм чоловіком Олександром Стояновим. Зірки українського балету виконали чуттєвий контемп під новий хіт фіналістів проекту "Голос країни" Віри Кекелії і Романа Дуды.

Також нагадаємо, раніше Діма Монатік розсмішив шанувальників забавним відео, на якому нарешті виконав свою мрію і поставив один бал на Танцях.

Відео: РБК-Україна