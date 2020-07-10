Сльози на очах: група "Время и Стекло" презентувала кліп на свою останню пісню

Веселим відео "Останній танець" артисти своєрідно попрощалися з шанувальниками
У березні популярна група "Время и Стекло" не на жарт засмутила своїх шанувальників - артисти заявили про припинення існування колективу. Однак вони не могли піти, не попрощавшись - Надя Дорофєєва та Позитив випустили кліп на трек "Прощальний танець", який називають саундтреком до гастрольного туру "Фінальні титри", який був перенесений на осінь через коронавірус.
У відео артисти дають останню прес-конференцію, танцюють під новий драйвовий трек, згадують фішки з своїх кращих кліпів і ллють сльози під дощем разом з шанувальниками.
Відзначимо, що в кліпі, режисером якого стали Максим Шелковніков і Денис Маноха, Надя Дорофєєва постає в незвичному образі – з каштановим коротким волоссям і чубчиком. А ще її можна побачити топлес - правда, все найцікавіше співачка прикрила магнітофоном з бобіною.
"Ми не плануємо йти на вічний прощальний тур, просто карантин диктує свої правила і змінює плани – через пандемію перенеслися дати концертів прощального туру, але ми приїдемо у всі заплановані концертні зали. Приходь подивитись на наш останній танець – в YouTube і у своєму місті!" - написали "Время и Стекло".
"Останній танець (е)
Це все що нам з тобою лишилося (це ВиС ВиС ВиС)
Не хочу не хочу не хочу його кінчати
Наш танець (that's right DoDo)
І ми з тобою в багаття кидаємо глянець (let it burn baby)
Не хочу його кінчати", - співають Надя і Позитив.
Время и Стекло в кліпі "Останній танець" (фото: instagram.com/vremyaisteklo)
Розчулені шанувальники залишили багато теплих коментарів під відео.
Скріншот коментарів
Раніше стало відомо, коли "Время и Стекло" дадуть свій останній концерт.