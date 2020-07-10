Сльози на очах: група "Время и Стекло" презентувала кліп на свою останню пісню

Час і Скло (фото: прес-служба)

Веселим відео "Останній танець" артисти своєрідно попрощалися з шанувальниками

У березні популярна група "Время и Стекло" не на жарт засмутила своїх шанувальників - артисти заявили про припинення існування колективу. Однак вони не могли піти, не попрощавшись - Надя Дорофєєва та Позитив випустили кліп на трек "Прощальний танець", який називають саундтреком до гастрольного туру "Фінальні титри", який був перенесений на осінь через коронавірус.

У відео артисти дають останню прес-конференцію, танцюють під новий драйвовий трек, згадують фішки з своїх кращих кліпів і ллють сльози під дощем разом з шанувальниками.

Відзначимо, що в кліпі, режисером якого стали Максим Шелковніков і Денис Маноха, Надя Дорофєєва постає в незвичному образі – з каштановим коротким волоссям і чубчиком. А ще її можна побачити топлес - правда, все найцікавіше співачка прикрила магнітофоном з бобіною.

"Ми не плануємо йти на вічний прощальний тур, просто карантин диктує свої правила і змінює плани – через пандемію перенеслися дати концертів прощального туру, але ми приїдемо у всі заплановані концертні зали. Приходь подивитись на наш останній танець – в YouTube і у своєму місті!" - написали "Время и Стекло".

"Останній танець (е)

Це все що нам з тобою лишилося (це ВиС ВиС ВиС)

Не хочу не хочу не хочу його кінчати

Наш танець (that's right DoDo)

І ми з тобою в багаття кидаємо глянець (let it burn baby)

Не хочу його кінчати", - співають Надя і Позитив.

Время и Стекло в кліпі "Останній танець" (фото: instagram.com/vremyaisteklo)

Розчулені шанувальники залишили багато теплих коментарів під відео.

Як же це чудово, але так боляче, дуже боляче. Не можу стримати сльози. Ви завжди були найкращою групою, ви їй і залишитесь у наших серцях

Тепер, як зазвичай, ця пісня буде у мене в голові на рік а то і більше. Шкода звичайно, розуміти, що це останній кліп :"(

БОЖЕЕЕ!!! спасибі вам за цей подарунок ПІСНЯ ТУПО НА РЕПИТЕ

Надя, Позитив! Мурашки по шкірі і сльози на очах. Навіть не віриться, що це ваша остання спільна робота. Дякую за чудові пісні, дякую за натхнення, дякую за все!!! Люблю вас і вашу творчість! Успіхів вам на вашому новому творчому шляху!

Ех я згадую їх старі пісні аж сумно стало..Так випала карта, Кахель,Гармошка. Боже настольгия

Дякую, що були з нами настільки довго ви самі найкращі навіть якщо розходьтеся

Я щам буду плакати! Я закохалася в вас коли дивилася телевізор і там грало 505. А потім я прослухала всі ваші пісні. І під вас танцювала моя племяница. Їй дуже подобається пісня на стилі!

Про Мій Бог це прекрасно!!! Дякуємо за дитинство

Класний так швидко пролетіло 10 років

Скріншот коментарів

Раніше стало відомо, коли "Время и Стекло" дадуть свій останній концерт.