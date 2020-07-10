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Сльози на очах: група "Время и Стекло" презентувала кліп на свою останню пісню

П'ятниця 10 липня 2020 12:33
Сльози на очах: група "Время и Стекло" презентувала кліп на свою останню пісню
Час і Скло (фото: прес-служба)
Автор: Марина Настевіч

Веселим відео "Останній танець" артисти своєрідно попрощалися з шанувальниками

У березні популярна група "Время и Стекло" не на жарт засмутила своїх шанувальників - артисти заявили про припинення існування колективу. Однак вони не могли піти, не попрощавшись - Надя Дорофєєва та Позитив випустили кліп на трек "Прощальний танець", який називають саундтреком до гастрольного туру "Фінальні титри", який був перенесений на осінь через коронавірус.

У відео артисти дають останню прес-конференцію, танцюють під новий драйвовий трек, згадують фішки з своїх кращих кліпів і ллють сльози під дощем разом з шанувальниками.

Відзначимо, що в кліпі, режисером якого стали Максим Шелковніков і Денис Маноха, Надя Дорофєєва постає в незвичному образі – з каштановим коротким волоссям і чубчиком. А ще її можна побачити топлес - правда, все найцікавіше співачка прикрила магнітофоном з бобіною.

"Ми не плануємо йти на вічний прощальний тур, просто карантин диктує свої правила і змінює плани – через пандемію перенеслися дати концертів прощального туру, але ми приїдемо у всі заплановані концертні зали. Приходь подивитись на наш останній танець – в YouTube і у своєму місті!" - написали "Время и Стекло".

Сльози на очах: група &quot;Время и Стекло&quot; презентувала кліп на свою останню піснюСльози на очах: група &quot;Время и Стекло&quot; презентувала кліп на свою останню пісню

"Останній танець (е)

Це все що нам з тобою лишилося (це ВиС ВиС ВиС)

Не хочу не хочу не хочу його кінчати

Наш танець (that's right DoDo)

І ми з тобою в багаття кидаємо глянець (let it burn baby)

Не хочу його кінчати", - співають Надя і Позитив.

Сльози на очах: група &quot;Время и Стекло&quot; презентувала кліп на свою останню пісню

Время и Стекло в кліпі "Останній танець" (фото: instagram.com/vremyaisteklo)

Розчулені шанувальники залишили багато теплих коментарів під відео.

  • Як же це чудово, але так боляче, дуже боляче. Не можу стримати сльози. Ви завжди були найкращою групою, ви їй і залишитесь у наших серцях
  • Тепер, як зазвичай, ця пісня буде у мене в голові на рік а то і більше. Шкода звичайно, розуміти, що це останній кліп :"(
  • БОЖЕЕЕ!!! спасибі вам за цей подарунок ПІСНЯ ТУПО НА РЕПИТЕ
  • Надя, Позитив! Мурашки по шкірі і сльози на очах. Навіть не віриться, що це ваша остання спільна робота. Дякую за чудові пісні, дякую за натхнення, дякую за все!!! Люблю вас і вашу творчість! Успіхів вам на вашому новому творчому шляху!
  • Ех я згадую їх старі пісні аж сумно стало..Так випала карта, Кахель,Гармошка. Боже настольгия
  • Дякую, що були з нами настільки довго ви самі найкращі навіть якщо розходьтеся
  • Я щам буду плакати! Я закохалася в вас коли дивилася телевізор і там грало 505. А потім я прослухала всі ваші пісні. І під вас танцювала моя племяница. Їй дуже подобається пісня на стилі!
  • Про Мій Бог це прекрасно!!! Дякуємо за дитинство
  • Класний так швидко пролетіло 10 років

Сльози на очах: група &quot;Время и Стекло&quot; презентувала кліп на свою останню пісню

Скріншот коментарів

Раніше стало відомо, коли "Время и Стекло" дадуть свій останній концерт.

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Новини України Надя ДорофеєваВремя и Стекло
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