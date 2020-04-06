Неповторний оригінал: Дантес у сукні Дорофєєвої викликав фурор в мережі

Дантес і Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Витівка парочки породила безліч забавних мемів

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес не відстають від трендів. Зоряна пара також вирішила приєднатися до дуже популярного флешмобу в мережі під назвою "Flip The Switch" Особливо популярним цей челендж став в мережі TikTok. Однак для участі в ньому, як правило, чоловікам доводиться вбиратися в образи своїх других половинок! Дантесу також довелося приміряти сукню зіркової дружини.

Челлендж обігрує слова пісні американського репера Дрейка "Nonstop". До речі, пісня була записана в 2018 році. Однак завдяки винахідливості користувачів TikTok придбала нову хвилю мега-популярності. У пісні є рядок "I just flipped the switch, flip-flip" ("Я просто клацнув вимикачем, клац-клац").

У відео зазвичай є дві людини - перед дзеркалом. Один тримає в руці камеру і знімає, як друга людина танцює на задньому плані. Для кращого ефекту, знімає чоловік, а жінка танцює.

Коли у пісні звучать слова "I just flipped the switch, flip-flip" відео на секунду загасає, ніби й справді вимкнули світло. А коли світло з'являється парочка різко міняється ролями. Танцює вже чоловік, а знімає його жінка. При цьому пара не тільки міняється місцями, але ще й одягом!

Відео: tiktok.com/@nadyadorofeeva

На початку відео Дантес в діловому костюмі з незворушним обличчям знімає, як поруч з ним танцює Дорофєєва. При цьому співачка виконує пластичні і дуже спокусливі рухи, позуючи в блакитній міні-сукні з пір'ям. На ніжках Наді - нюдові босоніжки на стійкому каблуці. Цікаво, що все це також підійшло Дантесу - і сукня, і босоніжки.

Шанувальники Дорофєєвої та Дантеса тут же почали придумувати забавні колажі, обігруючи переодягання співачки і блогера.

Колаж: instagram.com/nadyaxvova

Колаж: instagram.com/vremyaisteklo2.0

Колаж: instagram.com/dodoxsuper

Колаж: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва надихнула сильною промовою про пандемію.