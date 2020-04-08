ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вони помінялися тілами: Потап став собачкою Каменських Мімі для кумедного челленджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.04.2020 - 09:56
Вони помінялися тілами: Потап став собачкою Каменських Мімі для кумедного челленджу
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Репер повеселив мережу своїм несподіваним "перевтіленням"

Потап і Настя Каменських намагаються розважати шанувальників на карантині цікавим і корисним контентом в соцмережах. Так, співачка веде онлайн тренування і разом з підписниками в Instagram робить вправи і залучає їх до ЗСЖ, а також розповідає про свій раціон і ділиться простими і смачними рецептами у власному влозі. Так, зіркове подружжя примкнули до популярного флешмобу в мережі під назвою "Flip The Switch". За правилами, для участі в ньому чоловікам доводиться вбиратися в одяг своїх других половинок, але Птап пішов далі – він "помінявся" образом з собачкою Насті, Мімі!

Кумедне відео з'явилася на сторінці репера в Instagram. У першій частині ролика він сидить у тренчі, а в другому - у плащі вже можна побачити Мімі. А ось Потап несподівано постав у пухнастій хутряній шубці!

Шанувальники оцінили оригінальність та креатив продюсера і чесно зізналися, що це сама несподівана і кумедна версію в рамках челленджу, яку їм довелося побачити.

Фітнес-красуня: Каменських в короткому топі і облягаючих легинсах спокушає похилими стегнами

  • Так, такого ніхто не очікував
  • Кожен божеволіє по-своєму
  • Геніально!
  • Льоша, ну ти в цьому челленджері найкрутіший
  • Самий кращий
  • Потап, ви геній
  • Сама прикольна версія, яку я бачила
  • Красень
  • Да ладно!

Скріншот коментарів

До речі, до челленджу "Flip The Switch" приєдналася і екс-підопічна Потапа, учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом. Артист вдягнув пір'яну сукню дружини.

"Навіть не даю їй розгулятися": Настя Каменських поділилася власним рецептом боротьби з лінню Важко впізнати: схудлий Потап здивував шанувальників зовнішнім виглядом
Новини України Настя КаменськихПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся