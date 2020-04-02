Важко впізнати: схудлий Потап здивував шанувальників зовнішнім виглядом

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Шанувальники репера порадили йому трохи підкачатися

Потап навіть на карантині не забуває про спорт і правильне харчування, тим більше практично весь свій час він проводить вдома з дружиною Настею Каменських. Співачка дбайливо годує коханого чоловіка своїм коронним сніданок – вівсяна каша з яблуками і намагається урізноманітнити і збалансувати раціон, про що розповіла в своєму влозі. Не дивно, що за час домашньої ізоляції репер не набрав у вазі, а, як видно з його свіжого фото в Instagram, навіть схуд!

Він дивиться в об'єктив і демонструє свій біцепс, зігнувши руку в лікті. Потап позує в спортивній футболці з логотипом баскетбольного клубу "Київ" і номером "42". До речі, хобі Потапа є саме баскетбол, а в 2009 році він разом з тоді ще майбутньою дружиною навіть записав гімн БК "Донецьк".

"КИЇВ ,BABY", - підписав фото репер. Його підписники відразу ж кинулися коментувати знімок і зазначили, що продюсер помітно схуд.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Немов 15 років: Каменських зачарувала обличчям без макіяжу і "карантинним" танцем з Потапом

Важко впізнати. Занадто підсушився

Де бицуха? Шкіра і кістки! Треба підкачатися, треба-треба підкачатися

Красень

Ух ти, який качок

Класний

Худющий який

Ого, як ти схуд! Красунчик

Дуже змінився

Клас. Карантин всім на користь піде

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Потап порадував шанувальників архівних знімком, зробленим в Римі. На фото майбутній зірці 13 років, він присів навпочіпки в холі готелю, де зупинився з родиною. Видно, що вже тоді хлопець любив бейсболки - з-під кепки підлітка видніється світле волосся.