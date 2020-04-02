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Важко впізнати: схудлий Потап здивував шанувальників зовнішнім виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.04.2020 - 10:32
Важко впізнати: схудлий Потап здивував шанувальників зовнішнім виглядом
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Шанувальники репера порадили йому трохи підкачатися

Потап навіть на карантині не забуває про спорт і правильне харчування, тим більше практично весь свій час він проводить вдома з дружиною Настею Каменських. Співачка дбайливо годує коханого чоловіка своїм коронним сніданок – вівсяна каша з яблуками і намагається урізноманітнити і збалансувати раціон, про що розповіла в своєму влозі. Не дивно, що за час домашньої ізоляції репер не набрав у вазі, а, як видно з його свіжого фото в Instagram, навіть схуд!

Він дивиться в об'єктив і демонструє свій біцепс, зігнувши руку в лікті. Потап позує в спортивній футболці з логотипом баскетбольного клубу "Київ" і номером "42". До речі, хобі Потапа є саме баскетбол, а в 2009 році він разом з тоді ще майбутньою дружиною навіть записав гімн БК "Донецьк".

"КИЇВ ,BABY", - підписав фото репер. Його підписники відразу ж кинулися коментувати знімок і зазначили, що продюсер помітно схуд.

Важко впізнати: схудлий Потап здивував шанувальників зовнішнім виглядом

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Немов 15 років: Каменських зачарувала обличчям без макіяжу і "карантинним" танцем з Потапом

  • Важко впізнати. Занадто підсушився
  • Де бицуха? Шкіра і кістки! Треба підкачатися, треба-треба підкачатися
  • Красень
  • Ух ти, який качок
  • Класний
  • Худющий який
  • Ого, як ти схуд! Красунчик
  • Дуже змінився
  • Клас. Карантин всім на користь піде

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Потап порадував шанувальників архівних знімком, зробленим в Римі. На фото майбутній зірці 13 років, він присів навпочіпки в холі готелю, де зупинився з родиною. Видно, що вже тоді хлопець любив бейсболки - з-під кепки підлітка видніється світле волосся.

Світ зійшов з розуму: Потап присвятив новий хіт карантину через коронавірус (відео) Сам собі заздрю: Потап показав фото красуні дружини на Голосі країни 10
Новини України Потап
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