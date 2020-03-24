Слід підготуватися: Катерина Кухар поділилася найважливішими правилами безпеки на карантині

Кухар і Стоянову цей карантин точно дався великою ціною. Пара як раз перебувала в Таїланді, де вони проводили омріяний медовий місяць, як їх застали новини про карантин в Україні. Прима-балерині і прем'єру довелося в терміновому порядку здавати квитки і повертатися додому. Однак Катерина Кухар намагається не сумувати. Як і багато інших її колеги, Кухар час від часу показує свої "хроніки карантину". А також ділиться заходами безпеки і гігієни в цей непростий період.

Так, Катерина вирішила підвести свій перший тиждень #язалишаюсьвдома!

На своїй instagram-сторінці Кухар опублікувала нове домашнє фото. В кадрі прима-балерина сидить у зручному кріслі. Прима-балерина умиротворено читає книгу. На ній шовковий синій халат. А на столику поруч горить ароматична свічка. Знімок вийшов дуже розслабленим — як раз те, чого не вистачає тисячам українців у цей період.

“Важливо, щоб свідомих людей ставало з кожним днем все більше і більше.

Саме так ми зможемо незабаром подолати поширення вірусу", — пише Катерина.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

За словами Кухар, сидіти вдома нескладно, але важливо не розслаблятися.

“Виявилося, сидіти вдома не так вже й складно. Головне, щоб не затягло і не закінчилося, як у тому жарті: +10 кг, вагітність і розлучення. Кожен знайшов собі заняття по душі: онлайн-курси, тренування, спілкування з друзями, з якими давно хотіли поспілкуватися, читання, малювання, перегляди фільмів з коханою людиною, розвиток кулінарних здібностей, прибирання... що завгодно!" — зазначає Кухар.

Проте не обійшлося і без легкої тривоги в пості. Артистка підкреслила, що розслаблятися ще рано.

"І зараз, ми всі розуміємо, що пандемія в Україні тільки набирає свої оберти, нам усім слід підготуватися".

Далі Катерина виділила важливі пункти самозахисту.

Спеціальні маски. Постарайтеся знайти спеціальні маски! Є кілька варіантів маркувань, серед тих, які можна знайти в Україні:

FFP2 — затримує ~92% аерозолів, блакитний ремінець;

FFP3 — затримує ~95% аерозолів, червоний ремінець;

Додаткове маркування:

NR — одна зміна

R — багаторазові

D — стійкі до запиленню.

Надягайте їх перед виходом з квартири.

Серветки, рукавички і антисептик — mus hаve у вашій сумочці. В сумочці нехай завжди лежать серветки, одноразові рукавички і антисептик, щоб можна було ними скористатися в ліфті. А рукавички вам знадобляться в супермаркеті. Хоча, в більшості випадків, це вже передбачено.

Продукти в упаковках обробіть антисептиком. Овочі і фрукти бажано мити мильним розчином або дитячим засобом для посуду і обов'язково зрізати шкірку.

Якщо знаходитеся серед людей, тримати безпечну дистанцію 1,5-2 метра.

Замовити доставку продуктів можна через інтернет (у великих містах), великі магазини подбали про безпеку роблять безконтактну доставку. Але замовлення краще робити завчасно, так як у магазинів зараз велика завантаження і черга.

“І найголовніше! Зараз нам всім потрібно об'єднатися, залишитися вдома і не дати можливості вірусу поширюватися далі", — підсумовує Катерина.

Відео: instagram.com/stoianov_aleksandr

Тим часом прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов вирішив вдатися спогадами. Навіть за кілька днів в Таїланді пара встигла зробити масу фото і зняти романтичні відео. Нагадаємо, що Кухар і Стоянов відпочивали на острові Крабі.

На яскравому відео Олександ тримає кохану в руках і качає її по хвилях.

"Любов", — лаконічно підписав відео Стоянов.