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Дмитро Комаров показав, як працює вдома під час карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2020 - 10:25
Дмитро Комаров показав, як працює вдома під час карантину
Дмитро Комаров (фото: прес-служба)

Телеведучий показав робочий кабінет у себе вдома і розповів, як створюються нові випуски «Світу навиворіт» в умовах карантину.

Автор і ведучий програми «Світ навиворіт» на «1+1» Дмитро Комаров на своєму особистому YouTube - каналі розповів, як працює з дому під час карантину.

Телеведучий повідомив, що команда «Світу навиворіт» перейшла на віддалений режим роботи, а випуски програми виходитимуть у звичному режимі.

«Робота колективу «Світу навиворіт» триває. Ми працюємо над новими програмами, і зараз готується випуск, який ви побачите вже наступної середи. Ми всі перейшли на дистанційний режим роботи. Матеріали передаємо через Інтернет, спілкуємося через месенджери. В крайньому випадку, великі обсяги передаємо на зовнішніх дисках», - говорить Дмитро.

Команда «Світу навиворіт» повернулася з експедиції по Китаю ще до початку епідемії, і зараз працює з програмами, знятими раніше.

Діма Комаров обладнав особистий кабінет у себе вдома в китайському стилі і показав традиційний китайський столик для чайних церемоній. За словами телеведучого, саме улюблений чай пуер допомагає йому активно працювати у віддаленому режимі.

Також Діма Комаров розповів, яких правил дотримується, щоб убезпечити себе і близьких від коронавіруса:

«Я дотримуюся умов карантину і 95% часу проводжу вдома. Дуже часто провітрюю квартиру, відкриваю вікна. Часто роблю вологе прибирання. Протираю всі поверхні. І п'ю дуже багато рідини, в моєму випадку – китайського чаю, привезеного з Піднебесної».

Дмитро Комаров показав, як працює вдома під час карантину

Крім того, ведучий користується рукавичками та респіратором під час походу в магазин, а також дезінфікує руки і предмети, особливо - мобільний телефон і клавіші ноутбука.

Побачити Китай зовсім з іншого боку, дізнатися про все найкраще, що є в Піднебесній, можна в нових випусках «Світу навиворіт» на «1+1» щосереди о 22-45. А стежити за новинами головного мандрівника країни Дмитра Комарова можна на його офіційних сторінках.

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