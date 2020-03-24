Следует подготовиться: Екатерина Кухар поделилась важнейшими правилами безопасности на карантине

Кухар и Стоянову этот карантин точно дался большой ценой. Пара как раз находилась в Таиланде, где они проводили долгожданный медовый месяц, как их застали новости о карантине в Украине. Прима-балерине и премьеру пришлось в срочном порядке сдавать билеты и возвращаться домой. Однако Екатерина Кухар старается не унывать. Как и многие другие ее коллеги, Кухар время от времени показывает свои “хроники карантина”. А также делится мерами безопасности и гигиены в этот непростой период.

Так, Екатерина решила подвести свою первую неделю #язалишаюсьвдома!

На своей instagram-страничке Кухар опубликовала новое домашнее фото. В кадре прима-балерина сидит в удобном велюровом кресле. Прима-балерина умиротворенно читает книгу. На ней шелковый синий халат. А на столике рядом горит ароматическая свечка. Снимок получился очень расслабленным — как раз то, чего не хватает тысячам украинцев в этот период.

“Важно, чтобы сознательных людей становилось с каждым днём всё больше и больше.

Именно так мы сможем в скором времени преодолеть распространение вируса”, — пишет Екатерина.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

По словам Кухар, сидеть дома несложно, но важно не расслабляться.

“Оказалось, сидеть дома не так уж и сложно. Главное, чтобы не затянуло и не закончилось, как в той шутке: +10 кг, беременность и развод. Каждый нашёл себе занятие по душе: онлайн-курсы, тренировки, общение с друзьями, с которыми давно хотели пообщаться, чтение, рисование, просмотры фильмов с любимым человеком, развитие кулинарных способностей, уборка... что угодно!” — отмечает Кухар.

Однако не обошлось и без легкой тревоги в посте. Артистка подчеркнула, что расслабляться еще рано.

“И сейчас, мы все понимаем, что пандемия в Украине только набирает свои обороты, нам всем следует подготовиться”.

Далее Екатерина выделила важные пункты самозащиты.

Специальные маски. Постарайтесь найти специальные маски! Есть несколько вариантов маркировок, среди тех, которые можно найти в Украине:

FFP2 — задерживает ~92% аэрозолей, голубой ремешок;

FFP3 — задерживает ~95% аэрозолей, красный ремешок;

Дополнительная маркировка:

NR — одна смена

R — многоразовые

D — устойчивые к запылению.

Надевайте их перед выходом из квартиры.

Салфетки, перчатки и антисептик — mus hаve в вашей сумочке. В сумочке пусть всегда лежат салфетки, одноразовые перчатки и антисептик, чтобы можно было ими воспользоваться в лифте. А перчатки вам пригодятся в супермаркете. Хотя, в большинстве случаев, это уже предусмотрено.

Продукты в упаковках обрабатывайте антисептиком. Овощи и фрукты желательно мыть мыльным раствором или детским средством для посуды и обязательно срезать кожуру.

Если находитесь среди людей, держите безопасную дистанцию 1,5-2 метра.

Заказать доставку продуктов можно через интернет (в больших городах), крупные магазины позаботились о нашей безопасности и делают бесконтактную доставку. Но заказ лучше делать заблаговременно, так как у магазинов сейчас большая загрузка и очередь.

“И самое главное! Сейчас нам всем нужно объединиться, остаться дома и не дать возможности вирусу распространяться дальше”, — подітожила Екатерина.

Видео: instagram.com/stoianov_aleksandr

Тем временем премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов решил предаться воспоминаниями. Даже за несколько дней в Таиланде пара успела сделать массу фото и снять романтические видео. Напомним, что Кухар и Стоянов отдыхали на острове Краби.

На ярком видео Александ держит возлюбленную в руках и качает ее по волнам.

“Любовь”, — лаконично подписал видео Стоянов.