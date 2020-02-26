Слава Камінська, Ольга Сумська і Тоня Матвієнко зізналися, чи вірять у забобони вагітних

Про які тільки прикмети не наслухаються вагітні жінки, мовляв, не можна стригтися і фарбуватися, шити, гладити котів і навіть фотографуватися. В ефірі програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна» у будні о 9:30, відомі й успішні мами розповіли, як ставляться до різноманітних забобонів під час вагітності.

Народити легко і без болю – це мабуть найбільше бажання кожної вагітної жінки. І заради цього вони зроблять будь-що, навіть повірять у забобони. Свою першу доньку Уляну співачка Тоня Матвієнко народила у 17 років. Через таку ранню вагітність вона дуже переживала і ледь не втратила дитину.

«Я настільки переживала через те, що я така рання мама, що в мене були проблеми зі здоров’ям у вагітності… Могла б Уляну дійсно не народити, – зізналась Тоня Матвієнко в інтерв’ю «Зірковому шляху», тож щоб зменшити біль під час других пологів, співачка розривала сорочку. – Я купила сорочечку, таку піжамку, нічнушку. І щоб легше та швидше пройшли пологи, треба було її розривати».

Тоня Матвієнко з донькою Ніною (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Ще один поширений забобон – вагітній не можна шити і в’язати. Це пов’язано з вірою у те, що дитина може заплутатися у пуповині. І він абсолютно безпідставний. Бо офіційна медицина не має жодного пояснення цьому явищу. Більше того – займатися якимось рукоділлям під час вагітності навіть необхідно, вважає співачка Слава Камінська. Чого вона тільки не навчилася робити, коли була у цікавому стані.

«Під час вагітності я взагалі купу курсів відвідувала, це крім того, що працювала. Мені потрібно було кудись цю дурь дівати. Я ж не могла кричати вдома – принеси мені ананасів з оселедцем. Я ходила на декупаж, малювання на склі, вишивку хрестиком, займалась пілатесом для вагітних, ще там чимось. Мені скучно не було», – каже солістка гурту «НЕАНГЕЛИ» Слава Камінська.

Слава Камінська з сином Леоном (фото: instagram.com/babaslavka)

Акторка Ольга Сумська готується вдруге стати бабусею. Її старша донька Тоня чекає на поповнення у своїй родині. Але недавно Сумській довелося трохи понервувати через здоров’я доньки. А все через відео, яке Тоня виклала у своєму Інстаграмі. Жінка зустріла величезного рудого кота і не змогла втриматися, аби його не погладити.

«Я побачила цю фотографію і кажу: «Доця, ну зараз, під час вагітності, не варто брати на руки. Ну хтозна, якщо цей котик з двору, є різні хвороби, які могли би бути небезпечними для вагітної, які переходять саме від таких не домашніх котів», – розповіла Ольга Сумська в ефірі каналу «Україна».

Ольга Сумська з донькою Анею (фото: instagram.com/olgasumska)

Серед таких хвороб – токсоплазмоз. Для звичайної людини він не несе особливої загрози, а от вагітні потребують серйозного лікування, аби не постраждав плід. Проте, фахівці стверджують – трапляється таке досить рідко. І частіше не від того, що хтось погладив котика, а від погано просмаженого м’яса. Але жінкам при надії все ж радять здати відповідні аналізи і, якщо вони раніше не хворіли на цю недугу, обмежити на якийсь час контакт із тваринами. До речі, Ольга Сумська на сьомому небі від щастя і вже мріє, як буде няньчити онука чи онучку. Навіть під час свого новорічного відпочинку у Карпатах подарунків накупила.

«Я вже купила такі маленькі чобітки з хутра, суто національні, яремчівські, вишиті. Рукавички купила, шкарпеточки з козячого пуху, жилеточки національні. А як же без цього? Якраз такі національні прекрасні вироби – це цінність. І вони ніколи не вийдуть з моди… І намиста, коралики – це і є оберіг для дівчинки. Коралі з хрестиком, як колись носили наші бабусі», – ділиться народна артистка України.

Оля Цибульська з сином Платоном (фото: instagram.com/cybulskaya)

Співачка Оля Цибульська у забобони не вірить. Жінка згадує, що перед пологами обдумувала, у якій позі чи під яку музику народжуватиме. Та всі ці умовні забобони розвіяв лікар Олі.

«Я зустріла свого лікаря, який мені сказав французьке слово з 3 букв. Воно означало, що найголовніше у пологах і вагітності – це здорова дитина і здорова мама, а забобони не мають ніякого значення», – переконана Оля Цибульська.

Також фахівці радять не оминати курси для майбутніх мам, де розповідають, як себе поводити, як правильно дихати під час переймів і дають ще багато інших корисних порад. Адже всі страхи виникають від незнання.