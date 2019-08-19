Мій солодкий ангел: Єва Лонгорія розчулила мережу фото з однорічним сином

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Акторка показала зворушливий пост з сином

Єва Лонгорія зараз представляє новий фільм зі своєю участю, а тому практично весь її Instagram рясніє яскравими знімками з численних локацій. Мабуть, жодна знаменитість не показала за це літо так багато стильних нарядів з різних івентів. Надихнувшись сторінкою Єви, можна складати собі гардероб на рік вперед!

Єва обожнює стильні виходи (фото: instagram.com/evalongoria)

Але не забуває вона радувати шанувальників кумедними кадрами з однорічним сином. Саме такий з'явився на її сторінці одним з останніх.

Актриса тримає на руках Санті, одягненого в костюм з принтом британського прапора. «Мій солодкий ангел. (Це його улюблена, найзручніша піжама, так співпало, що це британський прапор)», – написала Єва. Сама вона одягнена в худі, ніякого макіяжу і укладки. Що, тим не менш, не заважає їй світитися від щастя.

Єва з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники Єви, яких в її мікроблозі більше 7 мільйонів, залишилися в захваті від такого життєрадісного і милого знімка, засипавши зірку сердечками і емоційними підписами. Відреагувала на нього і давня подруга Лонгорії – знаменита ікона стилю Вікторія Бекхем. «Який гарний хлопчик! Виглядає просто чудово в нашому прапорі», – написала вона.

Єва веселиться з подругою (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, у веселих знімках Єва знає толк. Нещодавно вона опублікувала фото в спокусливому червоному купальнику і крислатому солом'яному капелюшку з яскравими квітами. Лонгорія сидить з коктейлем в руці і демонструє світу свою струнку фігуру і апетитну груди. Такий розкішний кадр міг би зійти за один їх «гарячих», яких повно в мікроблозі красуні. Якби не подруга актриси, яка позує на тлі, намагаючись «зіпсувати» його.

Втім, Єва справедливо вирішила, що кадр не зіпсований. А навіть навпаки – став ще більш мальовничим. Вона додала до нього хештег #sundayfunday («неділя – день веселий») і змусила мережу ще раз переконатися, що з почуттям гумору в неї все відмінно.