Мой сладкий ангел: Ева Лонгория умилила сеть фото с годовалым сыном

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса показала трогательный пост с сыном

Ева Лонгория сейчас представляет новый фильм со своим участием, а потому практически весь ее Instagram пестрит яркими снимками с многочисленных локаций. Пожалуй, ни одна знаменитость не показала за это лето так много стильных нарядов с различных ивентов. Вдохновившись страницей Евы, можно составлять себе гардероб на год вперед!

Ева обожает стильные выходы (фото: instagram.com/evalongoria)

Но не забывает она радовать поклонников забавными кадрами с годовалым сыном. Именно такой появился на ее странице одним из последних.

Актриса держит на руках Санти, одетого в костюм с принтом британского флага. «Мой сладкий ангел. (Это его любимая, самая удобная пижама, так совпало, что это британский флаг)», – написала Ева. Сама она одета в худи, никакого макияжа и укладки. Что, тем не менее, не мешает ей светиться от счастья.

Ева с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Поклонники Евы, которых в ее микроблоге более 7 миллионов, остались в восторге от такого жизнерадостного и милого снимка, засыпав звезду сердечками и эмоциональными подписями. Отреагировала на него и давняя подруга Лонгории – знаменитая икона стиля Виктория Бекхэм. «Какой красивый мальчик! Выглядит просто прекрасно в нашем флаге», – написала она.

Ева веселится с подругой (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, в веселых снимках Ева знает толк. Недавно она опубликовала фото в соблазнительном красном купальнике и широкополой соломенной шляпке с яркими цветами. Лонгория сидит с коктейлем в руке и демонстрирует миру свою стройную фигуру и аппетитную грудь. Такой роскошный кадр мог бы сойти за один их «горячих», которых полно в микроблоге красавицы. Если бы не подруга актрисы, которая позирует на фоне, стараясь «испортить» его.

Впрочем, Ева справедливо решила, что кадр не испорчен. А даже напротив – стал еще более живописным. Она добавила к нему хэштег #sundayfunday («воскресенье – день веселый») и заставила сеть еще раз убедиться, что с чувством юмора у нее все отлично.