Щаслива матуся: Єва Лонгорія засипала мережу милими фото з однорічним сином

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Знаменита актриса відпочиває в Барселоні

Єва Лонгорія, яка в минулому році вперше стала мамою, любить розчулювати громадськість кадрами з однорічним сином. Недавно малюк відзначав свій перший день народження. В честь такої події зірка "Відчайдушних домогосподарок" підготувала зворушливий пост. Вона виклала в мережу безліч фото, практично з усіх періодів вагітності і материнства. Кадри вона супроводила зворушливими словами. У довгому тексті вона висловила думку, що й не помітила, як пролетів рік. Тим не менш, він став найщасливішим у її житті. Святкування дня народження малюка Себастьяна розтягнулося майже на тиждень. Всією сім'єю, включаючи бабусю і численних племінників, вони вирушили в Діснейленд, звідки також викладали різноманітні фото.

Щаслива Лонгорія з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

І ось нова пригода! Єва з чоловіком – мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном – і сином Сантьяго вирушили у сонячну Барселону. Акторка показала масу кадрів з їх спільної поїздки. Вони відображені на прогулянці по місту. На площі актриса і малюк зупинилися, щоб помилуватися мильними бульбашками. "Бульбашки, Барселона і Малюк!", – актриса підписала серію кадрів, змінивши назву легендарного "Вікі. Христина. Барселона" Вуді Алена.

Єва насолоджується відпочинком у Барселоні (фото: instagram.com/evalongoria)

Одягнена Єва в біле плаття з довгими рукавами і барвистим квітковим принтом. Доповнюють картину бежеві босоніжки на низькому ходу, темно-коричнева сумочка, а також солом'яний капелюшок, великі сонцезахисні окуляри і сережки з перлами. Малюка вона одягла яскраво-синій костюм. Чи потрібно говорити, що виглядали мама і малюк неймовірно гармонійно і стильно!

У сторіз актриса показала масу інших місць, які вони відвідали. В тому числі і одну з головних визначних пам'яток міста – шедевральне творіння Антоніо Гауді, Храм Святого Сімейства.

"Іспанські ночі" Єви Лонгорії (фото: instagram.com/evalongoria)

Також актриса із задоволенням продемонструвала ще один стильний наряд. Для вечірньої прогулянки вона одягла широкі білі штани, чорний топ і в'язану накидку. Завершили образ босоніжки на високих шпильках, а також сумочка на довгій ручці і срібні браслети.