Такі солодкі! MARUV зачарувала ніжним сімейним фото з чоловіком і новим членом сім'ї

Співачка влаштувала фотосет з улюбленим чотирилапим другом
MARUV (Анна Корсун) звикла епатувати публіку своїми вбраннями і сміливими перформансами на сцені. Вона давно завоювала звання "королеви латексу" і не соромиться влаштовувати провокаційні фотосесії в ексцентричних образах. Але в повсякденному житті, у колі рідних і близьких артистка змінюється і стає "затишною" і домашньою, а відверто сексуальні вбрання змінює на зручні речі переважно у спортивному стилі. З Анною завжди поруч її чоловік і концертний директор Олександр Корсун. Пара рідко публікує спільні фото, тому вони викликають особливий інтерес у шанувальників зірки.
Так, артистка вирішила потішити фанів сімейним портретом, на якому можна побачити не тільки її коханого чоловіка, який, до речі, змінив імідж і став платиновим блондином, але й нового члена їх сім'ї – собаку на прізвисько Ізольда. До речі, у Ізольди Олександрівни, як назвала її MARUV, є власна сторінка в Instagram і більше 2 000 підписників!
На сімейній фотолистівці Ганна відображена в білій сорочці, чорних штанях з високою посадкою, кокетливому капелюшку, а також з шийною хусткою з "леопардовим" принтом. До речі, MARUV нещодавно змінила колір волосся і перетворилася на Мальвіну – тепер вона ходить зі стильним синім каре.
MARUV зі своїм чоловіком і улюбленої собчакой (фото: instagram.com/maruvofficial/ instagram.com/izolda_alexandrovna)
Шанувальників зворушив душевне і стильне сімейне фото, яке Ганна так і назвала - "Family portrait".
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Нагадаємо, що раніше MARUV висловилася про своє материнство і розповіла, чи готова вона до появи на світ малюка.