"Солодкі дівчата": дружина Ступки захопила стильним виходом у світ з донькою

Відомий український актор Дмитро Ступка і його дружина, телеведуча і блогер Поліна Логунова довгий час приховували від громадськості обличчя своєї донечки Богдани, якій вже виповнилося два роки. Лише нещодавно зіркова пара нарешті вирішила показати загалу своє маля і навіть завела для неї окремий аккаунт в Instagram, де вже з'явилися яскраві кадри чарівної дівчинки. Перестали вони ховати дитину і на своїх сторінках, де раніше показували її лише зі спини.

Так, Поліна вирішила відвідати один з показів Українського тижня моди, що зараз проходить у Києві. Зробила вона це в компанії маленької модниці Богдани - мама нарядила доньку в миле червоне платтячко і білі сандалики. Сама Логунова вийшла у світ в стильному і елегантному образі - вона приміряла костюм, що складається з чорних штанів і піджака, а також білої футболки. Завершують лук босоніжки на шпильці і великі сережки.

На знімку дружина Ступки тримає дитину на руках і щасливо посміхається на камеру, Богдана ж зберегла серйозний вираз обличчя.

Фото: Поліна Логунова з донькою Богданою (instagram.com/polinalogunova)

"#ufwss20 продовжується і в цьому році я вперше так насолоджуюся колекціями, точкове попадання в ідею колекції, дуже гармонійні моделі. Взагалі погортайте своїх дизайнерів, вони ж стараються для вас. Що вибрала я: Після поїздки в США, мене не відпускає думка, що якість моделей представництв світових брендів залишає бажати кращого і таки я замовляю закордоном. У розмірах я мало тямлю тому мені потрібна допомога при підборі і оформленні замовлення, в цьому я теж не дуже. Костюми - моя пристрасть, а на мені нова осіння колекція Zara. В Україні її ще немає в продажу, а мені змогли доставити раніше за всіх. оце я понтанулась. Як вам костюмчик?" - поділилася своїми думками про модні тенденції Логунова.

Дмитро Ступка не зміг втриматися і прокоментував ніжне фото.

"Мої солодкі", - написав актор.

Скріншот коментарів (instagram.com/polinalogunova)

Підписники замилувались стильною парочкою і залишили багато теплих відгуків.

Дуже класний

Солодкі дівчинки

Чудове та миле фото. Костюм класний!!!

Костюм супер

Папа вилита

шикарний Костюм, обожнюю костюми ...

Костюм просто бомбезний а ви в ньому

Красивий костюм, а Ви з малям ще прекрасніше!!!

І костюм гарний і шикарні дівчинки

Супер стиль

Гарний костюмчик, я б одягнула

Бомба. Альо малютка ще краще

Скріншот коментарів (instagram.com/polinalogunova)

Нагадаємо, дружина Ступки Поліна Логунова спокусила ідеальними формами в бікіні на відпочинку в Домінікані.

Раніше Поліна Логунова розповіла, звідки можна черпати мотивацію і натхнення.