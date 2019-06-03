"Сумую за тобою": екс-чоловік Ані Лорак розчулив зізнанням в любові

Колишній чоловік Ані Лорак, ресторатор, бізнесмен Мурат Налчаджіоглу просто обожнює свою дочку Соню. Він нечасто бачитись з дівчинкою, адже співачка забрала її до себе в Москву, де дівчинка відвідує елітну школу. До речі, перший клас вона закінчила дуже добре, а її улюбленим предметом стала математика, про що Соня повідомила якось в сторіз зіркової мами. І якщо з артисткою дівчинка бачиться регулярно і проводить багато часу разом, то її тато в основному спілкується з дитиною у прямому ефірі. Так, Мурат поділився в Instagram кадром з відеочату з Сонею, залишивши зворушливий підпис.

7-річна дитина посміхається татові в камеру. Волосся дівчинки зібрані в два акуратних пучка. Папа не може натішитися віртуальній зустрічі з малям.

Мурат повідомив, що дочка називає його "Бетменом", а він, у свою чергу, зізнається дівчинці в любові і запевняє, що сумує по живому спілкуванню з нею.

Дочка Мурата та Ані Лорак (фото: instagram.com/muratnalca)

"- Тату, ти Бетмен?" Бетмен і любов. Я сумую за тобою, моя улюблениця", - залишив він підпис до кадру, додавшисмайли у вигляді сердечок.

До речі, останній раз з Сонею Мурат бачився в середині травня. Тоді дівчинка прилетіла до тата в Київ, і вони весело провели час в українській столиці. Батько з донькою сходили в кафе, відвідали театр, де дівчинка навіть вийшла на сцену, а також бізнесмен буквально задарував дитину презентами.

Нагадаємо, що екс-чоловік Ані Лорак оголосив про закриття свого нічного клубу Famous, який знаходився в центрі Києва, правда, бізнесмен пообіцяв відкрити новий заклад.