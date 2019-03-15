Сумую за домівкою і рідним: Надя Дорофєєва поскаржилася на "чемоданне життя"

Шанувальники Дорофєєвої підтримали і подякували співачці
Надя Дорофеева помимо съемок влогов и новых глянцевых фотосессий все же ведет очень активную гастрольную деятельность. Солистка поп-группы "Время и Стекло" то и дело показывает в своем сториз в сети instagram яркие видео выступлений в разных городах Украины. И если зачастую певица показывает поклонникам новые образы, делиться секретами макияжа и новыми обложками, то на этот раз Надя Дорофеева немного разоткровенничалась и честно призналась фанатам в плюсах и минусах постоянной гастрольной жизни.
Так, Дорофеева отметила, что вся ее жизнь – "на чемоданах". Певица даже никогда их не прячет, они просто стоят в ее квартире и иногда она об них даже спотыкается. "Потому что не успеваю разобрать", - признается Надя.
При этом у ДоДо огромная коллекция чемоданов – от маленьких до гигантских.
"Выбираю яркие, они меня больше радуют. Не люблю обыденное", - мило замечает артистка.
Также Надя подчеркивает, что большая часть ее жизни проходит в разъездах и постоянных гастролях. Из минусов такой жизни – певица скучает по родным, дому. Но при этом Надя признается, что уже не сможет жить по-другому.
"Приезжаешь, видишь в концертных залах эти счастливые лица зрителей и все, это любовь".
При этом свой пост Надя проиллюстрировала символичным фото – сидя на тех самых чемоданах. Одета певица очень обычно и комфортно – в джинсах, кроссовках и худи с капюшоном.
Надя Дорофеева рассказала о жизни на чемоданах
И кстати, группа "Время и Стекло" отправились с концертом в Одессу.
Поклонники Дорофеевой поспешили прокомментировать ее новый пост:
Напомним, ранее Надя Дорофеева в дерзком "драконьем" наряде поделилась своей радостью.
Также Дорофеева поделилась списком любимых книг, которые помогли ей взглянуть на мир другими глазами.