Сумую за домівкою і рідним: Надя Дорофєєва поскаржилася на "чемоданне життя"

Шанувальники Дорофєєвої підтримали і подякували співачці

Надя Дорофеева помимо съемок влогов и новых глянцевых фотосессий все же ведет очень активную гастрольную деятельность. Солистка поп-группы "Время и Стекло" то и дело показывает в своем сториз в сети instagram яркие видео выступлений в разных городах Украины. И если зачастую певица показывает поклонникам новые образы, делиться секретами макияжа и новыми обложками, то на этот раз Надя Дорофеева немного разоткровенничалась и честно призналась фанатам в плюсах и минусах постоянной гастрольной жизни.

Так, Дорофеева отметила, что вся ее жизнь – "на чемоданах". Певица даже никогда их не прячет, они просто стоят в ее квартире и иногда она об них даже спотыкается. "Потому что не успеваю разобрать", - признается Надя.

При этом у ДоДо огромная коллекция чемоданов – от маленьких до гигантских.

"Выбираю яркие, они меня больше радуют. Не люблю обыденное", - мило замечает артистка.

Также Надя подчеркивает, что большая часть ее жизни проходит в разъездах и постоянных гастролях. Из минусов такой жизни – певица скучает по родным, дому. Но при этом Надя признается, что уже не сможет жить по-другому.

"Приезжаешь, видишь в концертных залах эти счастливые лица зрителей и все, это любовь".

При этом свой пост Надя проиллюстрировала символичным фото – сидя на тех самых чемоданах. Одета певица очень обычно и комфортно – в джинсах, кроссовках и худи с капюшоном.

Надя Дорофеева рассказала о жизни на чемоданах

И кстати, группа "Время и Стекло" отправились с концертом в Одессу.

Поклонники Дорофеевой поспешили прокомментировать ее новый пост:

"Надя так становится похожа на ту, какой она была в 2010 году"

"Какая же красотка"

"А мы видим вааас - это ЛЮБОВЬ"

"Нааадя, спасибо тебе за всё"

"Спасибо огромное за бомбезный концерт! Вы как всегда самые лучшие!"

"Желаю больше сил вам и отдыха в туре!! И сильно жду в Николаеве!"

"Это любовь тоже нас к тебе"

"Зато увидела всю Украину и много других стран"

"Как же приятно слышать эти слова от тебя"

"Классного вам тура"

Напомним, ранее Надя Дорофеева в дерзком "драконьем" наряде поделилась своей радостью.

Также Дорофеева поделилась списком любимых книг, которые помогли ей взглянуть на мир другими глазами.