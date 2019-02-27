Ви нудьгували? Дженніфер Лопес заворажила новим яскравим образом

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка поділилася кадрами зі зйомок нового сезону шоу World of Dance

Не встигли стихнути обговорення розкішних суконь Дженніфер Лопес з червоної доріжки Оскар 2019 і вечірки Vanity Fair, як співачка повернулася до шанувальників з новим образом. Джей Ло виклала на своїй сторінці в Instagram селфі з тарцором Дереком Хафом і співаком Ні-Йо. Знімок вона доповнила жартівливій підписом:

"Ви нудьгували по нас? Ми повернемося сьогодні ввечері. Залиште свої питання нижче, і, можливо, я відповім на кілька".

Таким чином співачка дала шанувальникам зрозуміти, що стартує новий сезон танцювального шоу World of Dance, де вона виступає продюсером і суддею. І запросила всіх спостерігати за емоційним денс-баттлом у своїх сторіз.



Яскрава Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Мабуть, щоб зробити ефір ще максимально феєричним, Дженніфер вибрала образ більш кольоровим: яскраво-синю атласну сукню вона доповнила масивними золотими сережками-кільцями, а також численними ланцюжками і підвісками. Завершила його одна з улюблених зачісок Дженніфер: зібране на верхівці і заплетене в косу волосся. А також стильний вечірній макіяж з акцентом на очі.

Фолловери, яких, до слова, у Джей Ло понад 87 мільйонів, тут же відреагували на знімок. Крім найрізноманітніших питань, вони засипали зірку компліментами: "Красуня", "Ти так досконала", "Королева", "Важко повірити, що тобі майже 50!!!", "Я люблю тебе!".

До речі, 49-річна співачка позитивно ставиться до свого віку і відкрито розповідає про свої секрети краси. Правда, нічого сенсаційного там немає: вона не курить, рідко вживає алкоголь, відмовилася від кофеїновмісних напоїв, солодкого, смаженого. Зате включає в меню зелені овочі, жирні сорти риби та корисні вуглеводи.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес з коханим Алексом Родрігесом показали, як готувалися до червоної доріжки церемонії Оскар 2019.

До речі, до цього Лопес показала зворушливі сімейні фото.