Крила метелика: 49-річна Дженніфер Лопес на вечірці Оскар 2019 затьмарила красою

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/zuhairmuradofficial)

Сукня від Zuhair Murad вигідно підкреслила фігуру 49-річної Джей Ло

Оскар 2019 завершився в Лос-Анджелесі яскравою і гламурною вечіркою, організованою популярним журналом Vanity Fair. Зазначимо, що вечірка Vanity Fair Oscars Party — не менш важлива подія, ніж сама церемонія Оскар 2019. Часом це навіть більш очікуваний захід.

При цьому зоряні кінодіви однаково скрупульозно готуються як до червоної доріжки Оскара, так і глянсовій афтер-паті. Так, актриси, співачки, моделі готують одразу два наряди. Цікаво, що для вечірки Vanity Fair чим відвертіший наряд, тим краще.

Та багато зірок слідують цьому правилу. Однією з беззаперечних зірок червоної доріжки Оскар 2019 і Vanity Fair Oscars Party стала всесвітньо відома Дженніфер Лопес. 49-річна співачка і актриса захопила модних критиків двічі.

Дженніфер Лопес у вбрання для церемонії Оскар 2019: для червоної доріжки та вечірки (фото: instagram.com/jlo)

Для червоної доріжки церемонії Оскар 2019 Джей Ло вибрала справді блискучий наряд — чудове плаття від Tom Ford, декороване сотнями дзеркальних осколків. До речі, на доріжку під "приціл" папараці Дженніфер вийшла під руку зі своїми коханим Алексом Родрігесом. Спортсмен також віддав перевагу костюму від Tom Ford. До речі, раніше Джей Ло і Алекс Родрігес опублікували відео з підготовки до червоної доріжки Оскар 2019.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/vanityfair)

А для вечірці Vanity Fair Дженніфер вибрала не менш запаморочливу сукню від Zuhair Murad. Цей чудовий fashion-шедевр нагадує крила метелика з перламутровими переливами насиченого синього, сріблястого і чорного. Воістину чудово!

Свій ідеальний образ Джей Ло доповнила чорним клатчем і відкритими синіми босоніжками. Зачіска вже дещо відрізняється — грайливі кучері замість гладкої укладаки.

Нагадаємо, раніше ми підбирали найкращі вбрання церемонії Оскар 2019.

На противагу їм — найневдаліші виходи червоної доріжки.