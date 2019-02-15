Біля ніг коханого: Дженніфер Лопес показала зворушливі сімейні фото

Джей Ло (фото: instagram.com/jlo)

Лопес зазначила - як чудово бути зі своєю родиною

49-річна Дженніфер Лопес, яку раніше розкритикували за "старомодний" наряд на Греммі 2019, також не змогла відмовити собі в задоволенні поділитися з багатомільйонною аудиторією шанувальників романтичними світлинами на честь дня всіх закоханих. Так, на своїй instagram-сторінці Джей Ло опубліковано кілька фото зі своїми найріднішими людьми.

На двох знімках Лопес позує разом зі своїм коханим — 43-річним американським бейсболістом Алексом Родрігесом (з відомим спортсменом співачка почала зустрічатися в березні 2017 року).

На одному з фото Джей Ло і Родрігес лежать у ліжку, насолоджуючись ранковою кавою. Забавно, що співачка при цьому в яскравому макіяжі... Як кажуть, статус всесвітньо відомої зірки зобов'язує завжди виглядати відмінно.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес в ліжку (фото: instagram.com/jlo)

Інше фото було зроблено під час відпочинку. Пара в білосніжних образах позує на яхті. Дженніфер сидить біля ніг коханого, ніжно прихиляючись до нього.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

І найважливіше фото — з дітьми Лопес і Родрігеса. Зазначимо, що пара виховує чотирьох дітей. Так, від попереднього шлюбу у Родрігеса є двоє дітей: дівчатка Наташа (рід. 2004) і Ела (2008).

У Джей Ло також є діти від співака Марка Ентоні. У лютому 2008 року Лопес народила двійнят — Макса й Емму.

Діти Лопес і Родрігеса (фото: instagram.com/jlo)

Діти Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, раніше 49-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальним пресом.

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