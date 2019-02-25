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Дженніфер Лопес з коханим показали, як готувалися до червоної доріжки церемонії Оскар 2019 (відео)

Lite » Мода 25.02.2019 - 18:12
Дженніфер Лопес з коханим показали, як готувалися до червоної доріжки церемонії Оскар 2019 (відео)
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/robzangardi)

Джей Ло і Алекс - однозначно одна з найрозкішніших пар церемонії

Дженніфер Лопес увійшла в список найбільш стильних дів, які блищали на червоній доріжці Оскар 2019. Тим більше, що Джей Ло і правда блищала.

Так, для 91-ї церемонії нагородження Оскар, яка гучно на весь світ відгриміла в Лос-Анджелесі, 49-річна поп-виконавиця вибрала дзеркальну облягаючу сукню від відомого дизайнера Tom Ford. Плаття з довгими роукавами і під гордо при цьому виглядало дуже сексуально і привабливо – за рахунок облягаючого силуету і розкішного блиску від сотень різноманітних осколків. Ось що значить, коли зірка дійсно знає, що і як їй слід одягти на червону доріжку такої важливої в кіноіндустрії події. До речі, вартість такої сукні – $ 40 000.

Дженніфер Лопес на Оскарі 2019

Розкішна Джей Ло в сукні Tom Ford (скріншот: instagram.com/tomford)

Далі свій образ Дженніфер Лопес доповнила туфлями Jimmy Choo. Однак, цей елемент її модного луку вкрай рідко потрапляв в об'єктив фотокамер через сукню в підлогу.

Довершує образ елегантна укладання на одну сторону і вечірній макіяж з акцентом на очі.

Дженніфер Лопес в сукні Tom Ford

Дженніфер Лопес в сукні Tom Ford (фото: instagram.com/marielhaenn)

До речі, Оскар 2019 Дженніфер відвідала разом зі своїм коханим – артистом і спортсменом Алексом Родрігесом.

Родрігес також відзначався в білосніжному смокінгу і брюках від Tom Ford.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на церемонії Оскар 2019 (фото: instagram.com/robzangardi; instagram.com/arod)

До речі, пара також показала унікальні відео процесу підготовки до червоної доріжки.

На ці відео дійсно варто поглянути. Є в них щось магічне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Jennifer Lopez (@jlo)

Джей Ло готується до церемонії Оскар 2019 (відео: instagram.com/jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Alex Rodriguez (@arod)

Алекс Родрігес також не відстає (відео: instagram.com/arod)

Нагадаємо, раніше ми робили підбірку найбільш вдалих, розкішних і яскравих нарядів з червоної доріжки Оскар 2019. Діви Голлівуду підготувалися набагато заздалегідь.

При цьому найбільш обговорюваною парою Оскара 2019 стала супермодель Ірина Шейк і актор Бредлі Купер.

А ось негласна нагорода за найбільш епатажний наряд Оскара дістається 49-річному акторові Біллі Портеру, який прийшов на церемонію в спідниці.

Оскар 2019: названо кращий фільм Ембер Херд з'явилася на пре-паті Оскара у прозорому топі без білизни
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