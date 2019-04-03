Не приховуючи почуттів: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес цілуються у всіх на очах

49-річна Дженніфер Лопес і 43-річний Алекс Родрігес – люди надзвичайно зайняті. Так, днями популярна співачка випускає нову відеороботу, яку вже багато днів анонсує на своїй сторінці в Instagram. А нещодавно пара разом випустила лінію сонцезахисних окулярів для австралійського бренду Quay Australia. Крім цього, у знаменитого бейсболіста також маса проектів. Але все це не заважає їм приділяти час своїм відносинам. І закохані, які не так давно оголосили про заручини, намагаються не упустити ні одну мить, щоб побути разом.

Так, в минулі вихідні вони всією сім'єю, включаючи дітей, вирушили на стадіон. "Ідеальний суботній день. Сім'я. Друзі. І гра на стадіоні "Нью-Йорк Янкіз", – написав Алекс у себе в профілі, виставивши загальне фото. Дженніфер опублікувала у себе знімок набагато більш романтичний. Дженніфер і Алекс стоять посеред порожнього стадіону після гри, і співачка ніжно цілує коханого. А він у свою чергу притискає її до себе, не зводячи очей зі своєї майбутньої дружини.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

Треба відзначити, що, незважаючи на розслаблену атмосферу, одягнені знаменитості як завжди стильно. Для спортивного вікенду Дженніфер вибрала довге сіре пальто, світлі джинси і ботильйони на ультрависоких підборах. І доповнила образ кепі і великими сережками. Алекс на гру надів темні брюки і синій жакет.

Зрозуміло, такий знімок не міг не зворушити фанатів зіркової пари. "Моя улюблена пара", "Така красива! Радий бачити вас щасливими! Люблю цю картинку", "Божественно", "Найкраща пара у світі", "Які милі", "Справжня любов", "Відразу видно, що непідробні почуття"... Але без неприємних коментарів все ж не обійшлося.

Так, багато шанувальників Дженніфер були вкрай обурені відкритими очима Алекса. На їх думку, це показник, що "співачка любить сильніше і між зірками немає конекту".

"Ніколи не довіряй тому, хто цілується з відкритими очима", – стали цитувати вони відомий в мережі вираз. "Вона закохана, а він все ще дивиться по сторонах, сумно", "Не розумію, чому його очі відкриті!", – не вгамовуються вони. Також хейтери залишилися незадоволені недоречно високими підборами Дженніфер. Що ж, залишається сподіватися, що зірки не стануть їх читати.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес вразила фігурою в крихітному бікіні.

До речі, Дженніфер Лопес і її наречений, бейсболіст і мільйонер Алекс Родрігес нерозлучні не тільки вдома, але і в бізнесі. Вони оголосили про запуск лінійки сонцезахисних окулярів, розробленої разом з австралійським брендом Quay Australia.

Алекс Родрігес зробив пропозицію Дженніфер Лопес в романтичній обстановці на березі океану, подарувавши їй обручку з великим діамантом.