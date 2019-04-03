ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не приховуючи почуттів: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес цілуються у всіх на очах

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.04.2019 - 14:56
Не приховуючи почуттів: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес цілуються у всіх на очах
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Співачка поділилася зворушливим знімком з коханим

49-річна Дженніфер Лопес і 43-річний Алекс Родрігес – люди надзвичайно зайняті. Так, днями популярна співачка випускає нову відеороботу, яку вже багато днів анонсує на своїй сторінці в Instagram. А нещодавно пара разом випустила лінію сонцезахисних окулярів для австралійського бренду Quay Australia. Крім цього, у знаменитого бейсболіста також маса проектів. Але все це не заважає їм приділяти час своїм відносинам. І закохані, які не так давно оголосили про заручини, намагаються не упустити ні одну мить, щоб побути разом.

Так, в минулі вихідні вони всією сім'єю, включаючи дітей, вирушили на стадіон. "Ідеальний суботній день. Сім'я. Друзі. І гра на стадіоні "Нью-Йорк Янкіз", – написав Алекс у себе в профілі, виставивши загальне фото. Дженніфер опублікувала у себе знімок набагато більш романтичний. Дженніфер і Алекс стоять посеред порожнього стадіону після гри, і співачка ніжно цілує коханого. А він у свою чергу притискає її до себе, не зводячи очей зі своєї майбутньої дружини.

Не приховуючи почуттів: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес цілуються у всіх на очах

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

Треба відзначити, що, незважаючи на розслаблену атмосферу, одягнені знаменитості як завжди стильно. Для спортивного вікенду Дженніфер вибрала довге сіре пальто, світлі джинси і ботильйони на ультрависоких підборах. І доповнила образ кепі і великими сережками. Алекс на гру надів темні брюки і синій жакет.

Зрозуміло, такий знімок не міг не зворушити фанатів зіркової пари. "Моя улюблена пара", "Така красива! Радий бачити вас щасливими! Люблю цю картинку", "Божественно", "Найкраща пара у світі", "Які милі", "Справжня любов", "Відразу видно, що непідробні почуття"... Але без неприємних коментарів все ж не обійшлося.

Не приховуючи почуттів: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес цілуються у всіх на очах

Так, багато шанувальників Дженніфер були вкрай обурені відкритими очима Алекса. На їх думку, це показник, що "співачка любить сильніше і між зірками немає конекту".

"Ніколи не довіряй тому, хто цілується з відкритими очима", – стали цитувати вони відомий в мережі вираз. "Вона закохана, а він все ще дивиться по сторонах, сумно", "Не розумію, чому його очі відкриті!", – не вгамовуються вони. Також хейтери залишилися незадоволені недоречно високими підборами Дженніфер. Що ж, залишається сподіватися, що зірки не стануть їх читати.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес вразила фігурою в крихітному бікіні.

До речі, Дженніфер Лопес і її наречений, бейсболіст і мільйонер Алекс Родрігес нерозлучні не тільки вдома, але і в бізнесі. Вони оголосили про запуск лінійки сонцезахисних окулярів, розробленої разом з австралійським брендом Quay Australia.

Алекс Родрігес зробив пропозицію Дженніфер Лопес в романтичній обстановці на березі океану, подарувавши їй обручку з великим діамантом.

14-річна дочка Олі Полякової розбурхала фанів знімком на пілоні Такі солодкі: Слава з НеАнгелів розчулила мережу фотосесією з дітьми
Вибори 2019 Результати виборів президента України У ЦВК повідомили, коли можна змінити місце реєстрації для другого туру виборів
Новини України певецДженніфер Лопес
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся