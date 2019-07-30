Скоро весілля: Сніжана Єгорова здивувала новиною про заручини

Популярна українська актриса, ведуча і багатодітна мама Снежна Єгорова втретє зібралася заміж. Ім'я нареченого знаменитість вирішила не розголошувати, а на сторінці у Facebook лише скоромно повідомила про заручини, не розкриваючи подробиці.

Підписники зірки тут же почали вітати її і щиро бажати 47-річній артистці знайти справжнє сімейне щастя. Для багатьох новина стала справжньою несподіванкою.

"Ось це новина! Вітаю! Чекаємо новин!", "Вітаю! Щастя величезної!", "Нехай все вийде, а бажання піклуватися один про одного ніколи не зникне. Дружби і гармонії!", "Вітаю! Любові, взаєморозуміння! Нехай очі завжди світяться промінчиками щастя!", "Жінка повинна бути кохана і щаслива! Вітаю!", "Снежаночка, рада і щаслива за Вас! Вітаю!", "Вау, прекрасна новина! Вітаю!" - писали коментатори.

Скріншот коментарів (facebook.com/snezhana.egorova.9)

Сніжана Єгорова двічі офіційно була одружена і є матір'ю п'ятьох дітей і бабуся двох онуків. У 1992 році актриса вийшла заміж за відомого українського режисера Семена Горова. У пари народилися дві дочки: Анастасія та Олександра.

У 2006 році артистка одружилася вдруге. Її обранцем став колега, письменник і музикант Антін Мухарський (Орест Лютий). Від цього союзу у актриси з'явилося на світ троє дітей: сини Андрій та Іван і дочка Аріна. У 2015 році пара оголосила про розлучення, яке виявилося довгим і болісним.

Фото: Сніжана Єгорова (facebook.com/snezhana.egorova.9)

В 2014-му році Сніжана вперше стала бабусею – її старша дочка Анастасія подарувала актрисі онука по імені Еван. У жовтні 2016 року Єгорова знову порадуала новиною – Стася ( як називає дочку артистка) народила другого хлопчика, якого назвала незвичайним ім'ям Еней.

Фото: Сніжана Єгорова (facebook.com/snezhana.egorova.9)

У липні минулого року дочка Сніжани Олександра вийшла заміж. Розпис відбулася в США, де дівчина живе з 2012 року.

Нагадаємо, що українська співачка Аліна Гросу 23 червня вийшла заміж в Італії. Артистка також довго не показувала свого обранця.

Також 23 травня весілля відгуляли Потап і Настя Каменських, які до останнього приховували свої стосунки від шанувальників.