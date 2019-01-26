"Скоро в ефірі": Осадча показала фото, на якому особливо гарна

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники підкреслили, що вже дуже чекають нових випусків "Світського життя"

Повна енергії і сил після відпочинку на Маврикії зі своїм чоловіком Юрою Горбуновим, Катя Осадча з головою пішла в зйомки нових сезонів передачі "Світське життя". Незмінна ведуча популярної програми вже раніше розкрила таємницю і пояснила, до кого секретно літала в Данію – зовсім скоро шанувальники побачать інтерв'ю Осадчої з іспанським оперним артистом Пласідо Домінго.

Тепер же Осадча ще більше порадувала шанувальників і зазначила, що вже сьогодні, 26 січня, вони зможуть побачити новий в 2019 році сезон "Світського життя".

При цьому на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала фото, на якому "випадково" зображена з мікрофон в руці, вечірньому вбранні і широкою щирою усмішкою.

"Світське життя скоро в ефірі", — підписала яскраве фото Осадча

Шанувальники ведучої прийшли у захват від її нового знімка. Дуже багато відзначили, що на цьому фото їхня улюблениця особливо гарно вийшла.

"Шикарне фото", — пише alyonazdorenko.

"Дуууже Ви тут красиві!" — підкреслює katherinepanchenko.

"Дуже красива!" — погоджується alenafitseva.

"Хочеться нових випусків" — вже чекає elena_koval888.

"Вже зачекалися", — зазначає n_krupkaa.

"Швидше б", — також погоджується private_joaillerie.

Прекрасна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча також не встояла перед флешмобом #10yearschallenge, показавши цілу серію фото 10-річної давності.

А що стосується нових випусків "Світського життя", заради яких ведуча їздила в Данію, то пропонуємо переглянути фото Осадчої під час прогулянки по батьківщині "Лего". У місті Біллунд Осадча також згадала милу історію, пов'язану з дитинством її старшого сина Іллі.