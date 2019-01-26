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"Скоро в ефірі": Осадча показала фото, на якому особливо гарна

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.01.2019 - 10:31
"Скоро в ефірі": Осадча показала фото, на якому особливо гарна
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники підкреслили, що вже дуже чекають нових випусків "Світського життя"

Повна енергії і сил після відпочинку на Маврикії зі своїм чоловіком Юрою Горбуновим, Катя Осадча з головою пішла в зйомки нових сезонів передачі "Світське життя". Незмінна ведуча популярної програми вже раніше розкрила таємницю і пояснила, до кого секретно літала в Данію – зовсім скоро шанувальники побачать інтерв'ю Осадчої з іспанським оперним артистом Пласідо Домінго.

Тепер же Осадча ще більше порадувала шанувальників і зазначила, що вже сьогодні, 26 січня, вони зможуть побачити новий в 2019 році сезон "Світського життя".

При цьому на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала фото, на якому "випадково" зображена з мікрофон в руці, вечірньому вбранні і широкою щирою усмішкою.

Осадча Катя

"Світське життя скоро в ефірі", — підписала яскраве фото Осадча

Шанувальники ведучої прийшли у захват від її нового знімка. Дуже багато відзначили, що на цьому фото їхня улюблениця особливо гарно вийшла.

  • "Шикарне фото", — пише alyonazdorenko.
  • "Дуууже Ви тут красиві!" — підкреслює katherinepanchenko.
  • "Дуже красива!" — погоджується alenafitseva.
  • "Хочеться нових випусків" — вже чекає elena_koval888.
  • "Вже зачекалися", — зазначає n_krupkaa.
  • "Швидше б", — також погоджується private_joaillerie.

Прекрасна Катя Осадча

Прекрасна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча також не встояла перед флешмобом #10yearschallenge, показавши цілу серію фото 10-річної давності.

А що стосується нових випусків "Світського життя", заради яких ведуча їздила в Данію, то пропонуємо переглянути фото Осадчої під час прогулянки по батьківщині "Лего". У місті Біллунд Осадча також згадала милу історію, пов'язану з дитинством її старшого сина Іллі.

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Новини України Катя Осадчасветская жизнь
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