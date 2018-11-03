"Скільки можна?": Каменських нарвалася на критику через вульгарність (відео)

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Співачка вирішила підтримати всіх дівчат, що працюють над своєю фігурою мотивуючим відео

Відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно представила новий хіт, показала на відео, як домогтися "попи як у Кім". Дівчина записала кілька вправ і виклала їх в Instagram.

"Мені дуже приємно, що мій новий трек звучить не тільки на танцполах, але і в спортзалах. Кожен раз переходячи за хештегом #попакакуким я бачу не просто ваші відео з тренування. Я бачу сильних, цілеспрямованих дівчат, які працюють над собою і це викликає у мене щось більше, ніж захоплення. Не зупиняйтеся! І я хочу вас підтримати!" — написала Настя підписи до публікації.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/kamenskux

Відео: (instagram.com/kamenskux)

В коментарях висловили двояке ставлення до публікації. Деякі поскаржилися, що артиста "вже не та", інші захопилися її формами.

"Спортсменка, комсомолка і просто гарна дівчина)))", "Дуже поважаю", "Як у Кім", "У Кім не попа, а кулемет! Жах...", "Скільки можна, навіщо??", "Срака б**ді, а не співачки", "Настя так тримати", "Найапетитніша попка!!!", "Розуму немає, хоч жопа буде... середньовіччя відпочиває...", "Ммм... ось це попа", "І знову вона свою сраку виставляє.... Де поділася та Настя з кучериками?(", – пишуть фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/kamenskux

До цього Каменських похвалилася "ідеальним" ранком.

До речі, Настя Каменських розповіла про святкування Хеллоуїна.

Відео: (video.rbc.ua)