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Як у казці: Ані Лорак зачарувала атмосферних святковим фото з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.12.2019 - 19:48
Як у казці: Ані Лорак зачарувала атмосферних святковим фото з донькою
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка показала новорічне фото разом зі своєю донькою

Популярна українська співачка, яка нещодавно зводила свою дочку в цирк, показала святкове фото з 8-річною Софією. Новий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії Ані Лорак сидить на підвіконні в червоній картатій піжамі і їй на ногу лягла її дочка, на якій також надіта піжама і теплі святкові червоні шкарпетки.

Крім того, на передньому плані стоїть ошатна ялинка з включеними гірляндами, а біля неї коробки з подарунками.

Як у казці: Ані Лорак зачарувала атмосферних святковим фото з донькою

Ані Лорак з дочкою Софією (фото: instagram.com/anilorak)

"З наступаючим Новим роком!", підписала знімок співачка.

Користувачі мережі також прокоментували фотографію артистки.

  • Наші улюблені красуні. Як же чарівно. Обожнюю новорічну атмосферу. Спасибі, рідна! І вас з наступаючим Новим роком! Нехай ця зима виконає усі ваші найзаповітніші мрії та бажання! Будьте завжди щасливі, дорогі наші дівчатка. Ми вас любимо!
  • Які ж ви гарні;
  • Щасливого Різдва і Нового року!
  • Ані радість моя, радий бачити Вас завжди!
  • Казково красиво;
  • Улюблені дівчинки і вас з наступаючим;
  • Господи, які миленькі;
  • Ви чудові!! І вас з наступаючим Новим роком! Хай щастя завжди буде поруч;
  • З наступаючим!!! Нехай цей рік буде успішним і процвітаючим!

Як у казці: Ані Лорак зачарувала атмосферних святковим фото з донькою

Як у казці: Ані Лорак зачарувала атмосферних святковим фото з донькою

Як у казці: Ані Лорак зачарувала атмосферних святковим фото з донькою

Як у казці: Ані Лорак зачарувала атмосферних святковим фото з донькою

Як у казці: Ані Лорак зачарувала атмосферних святковим фото з донькою

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Ані Лорак вразила своїх шанувальників новим іміджем і квітучим зовнішнім виглядом. Фанати співачки підкреслили, що вона виглядає щасливою і молодшою.

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