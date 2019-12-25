Як у казці: Ані Лорак зачарувала атмосферних святковим фото з донькою

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка показала новорічне фото разом зі своєю донькою

Популярна українська співачка, яка нещодавно зводила свою дочку в цирк, показала святкове фото з 8-річною Софією. Новий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії Ані Лорак сидить на підвіконні в червоній картатій піжамі і їй на ногу лягла її дочка, на якій також надіта піжама і теплі святкові червоні шкарпетки.

Крім того, на передньому плані стоїть ошатна ялинка з включеними гірляндами, а біля неї коробки з подарунками.

Ані Лорак з дочкою Софією (фото: instagram.com/anilorak)

"З наступаючим Новим роком!", підписала знімок співачка.

Користувачі мережі також прокоментували фотографію артистки.

Наші улюблені красуні. Як же чарівно. Обожнюю новорічну атмосферу. Спасибі, рідна! І вас з наступаючим Новим роком! Нехай ця зима виконає усі ваші найзаповітніші мрії та бажання! Будьте завжди щасливі, дорогі наші дівчатка. Ми вас любимо!

Які ж ви гарні;

Щасливого Різдва і Нового року!

Ані радість моя, радий бачити Вас завжди!

Казково красиво;

Улюблені дівчинки і вас з наступаючим;

Господи, які миленькі;

Ви чудові!! І вас з наступаючим Новим роком! Хай щастя завжди буде поруч;

З наступаючим!!! Нехай цей рік буде успішним і процвітаючим!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Ані Лорак вразила своїх шанувальників новим іміджем і квітучим зовнішнім виглядом. Фанати співачки підкреслили, що вона виглядає щасливою і молодшою.