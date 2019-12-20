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Маленьке диво: Катерина Кухар нарешті показала молодшу донечку Настусю

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.12.2019 - 10:28
Маленьке диво: Катерина Кухар нарешті показала молодшу донечку Настусю
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

За словами Кухар, 5-річна Настя дуже чекала цього

Українська прима-балерина, головна "зірка" шоу Танці з зірками Катерина Кухар вкрай рідко розповідає про своє особисте життя. І вже тим більше не виставляє його на показ. У рідкісних випадках на своїй instagram-сторінці прима показує сімейні фото з чоловіком Олександром Стояновим і старшим сином Тимуром. А ось молодшенька донька Настя часто "залишається в тіні". Дівчинка не звикла до публічності. Саме в день Святого Миколая 19 грудня Кухар вирішила подарувати своїм шанувальникам особливий подарунок! Українська прима-балерина Національної опери України вперше показала знімок зі своєю Настусею!

Як і слід було очікувати, нове фото викликало справжній фурор в мережі. 37-річна зоряна мама з донькою стали головними героїнями свіжого випуску журналу "Отдохни" (грудень 2019). Мама з донькою прикрасили обкладинку святкового номера. При цьому важко не відзначити, що дівчинка дуже схожа на свою маму. Хоча в мережі встиг розгорітися спір. Багато хто стверджує, що Настя - копія батька.

Як повідомила Кухар, її донька дуже чекала зйомку. Настя розповіла всім, що її "нарешті покажуть".

“Знайомтеся, це Настя! Якби ви бачили, як ця маленька принцеса готувалася до зйомки, підбирала вбрання, як світилися від щастя її очі... Вона всім сусідам розповіла, що у неї буде фотосесія і те, що її нарешті покажуть... І ми хочемо вас привітати зі святом Святого Миколая. Саме з нього починається ціла низка чарівних днів, коли можна віддатися радісного відчуття свята, адже насправді всі ми продовжуємо вірити в диво. Шукайте наше відверте інтерв'ю на сторінках журналу @otdohniua! З завтрашнього дня у продажу", - підписала фото Кухар.

Маленьке диво: Катерина Кухар нарешті показала молодшу донечку Настусю

Катерина Кухар з донькою Настею на обкладинці "Отдохни"

Зазначимо, що Кухар і Стоянов виховують двох дітей - 10-річний Тимур і 5-річна Настя. При цьому Катерина з посмішкою розповідає, що Настя - "татова дочка". Дівчинка з легкістю вмовляє тата на будь-які свої бажання, і навіть може хитро командувати ним. При цьому дівчинка вже проявляє інтерес до музики і танців. Так що можливо, у сім'ї росте ще одна прима-балерина.

А ось старший син Тимур до публічності вже звик. Хлопчик вже з'являвся на обкладинках зі своїми зірковими батьками. Також його часто можна побачити з ними на різних світських заходах.

Маленьке диво: Катерина Кухар нарешті показала молодшу донечку Настусю

Син Екатрины Кухар Тимур (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Маленьке диво: Катерина Кухар нарешті показала молодшу донечку Настусю

Чоловік Кухар - прем'єр Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники Кухар поспішили залишити свої схвальні коментарі під її новим постом:

  • "Маленька красуня"
  • "На тата схожа"
  • "Які гарні"
  • “Батькова дочка, красоточка!!! З святом"
  • "Боже, красоточки які"
  • “Катюш, і Вас зі світлим святом! Сяйте, надихайте і обвораживайте як завжди"

Маленьке диво: Катерина Кухар нарешті показала молодшу донечку Настусю

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, раніше Олена Кравець жорстко помстилася Катерині Кухар.

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