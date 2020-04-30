Був скандал: Могилевська розповіла про пікантний конфуз і розкрила секрет відвертих нарядів

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка осоромилася на концерті в Харкові

Наталя Могилевська не часто робить відверті зізнання та ділиться особистим. Так, вона до цих пір приховує ім'я і обличчя свого коханого – відомо лише те, що він працює за кордоном, і зірці доводилося жити на дві країни. Але в новому шоу Потапа і "Позитиву" (Олексій Завгордний, екс-учасниця дуету "Время и Стекло", учасник групи MOZGI) "2POpodcast" співачка зважилася на ряд пікантних і відвертих зізнань. Наталія розповіла про те, як гумор і "Ліга Сміху" змінили її сприйняття реальності і навчили жартувати над собою, а також про те, що перевернуло її життя і надихнуло на зміни.

Один з конфузів, який трапився з Наталією під час виступу в Харкові, навіть ліг в основу жарти для "Ліги сміху".

"Я виступала на площі (200 тис людей) у Харкові на день міста. І у мене відлетіла шлейка з сукні і практично було видно груди. І папараці сфотографували, але в Україні ні, а у Харкові був скандал", - згадала зірка.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

На сцені співачка багато рухається, танцює і навіть здійснює акробатичні трюки, тому вона придумала, як зробити свої концертні вбрання максимально зручними і практичними, а також не показати ненароком зі сцени зайвого.

"Я років 15 як шию спеціальні сценічні вбрання. Це спортивна форма. Всі блискітки зверху – всередині завжди спортивний, гімнастичний купальник", - зізналася артистка.

Наталя давно відмовилася від шкідливих звичок і дотримується основ вегетаріанського харчування. Це дозволяє їй відчувати себе добре і жити в гармонії з собою.

Відео: YouTube/ 2POpodcast

"Ясність розуму і насолода від того, яким може бути життя – це те, що я зрозуміла в Індії. Ця вся історія (сигарети, алкоголь, вся ця важка їжа томасична) – вона для мене, як болото, вона уповільнює процеси. Вона дає отупіння, заплутаність думки, втому. Я в Індії зрозуміла якісь важливі процеси. Це дуже тонкий світ. З одного боку приголомшлива насолода в тому, що ти вивчаєш, і автоматично відпадає все непотрібне, з іншого. Я не кидала палити – у мене сигарети відпали самі. Я не хотіла стати вегетаріанкою – я просто перестала їсти м'ясо. Кожен раз, коли я його їм, я хочу спати, у мене з'являється агресія, немає посидючості і спокою зупинити розум і увійти в медитацію. Я прожила, по суті, в Індії майже три роки, хоч я і поверталася до Києва", - пояснила співачка.

Раніше Наталія Могилевська поділилася чуттєвим архівних фото для відомого глянцю.