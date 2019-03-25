"Сірожка молодець": Притула побалував себе польотом на матч збірної України в Люксембурзі

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Як зазвичай, Притула опублікував кумедне фото - з гумором

Сергій Притула, як завзятий фанат футболу, похвалився своєю міні-відпусткою. При цьому український шоумен зазначив, що полетів у Люксембург, де сьогодні, 25 березня, о 21:45 збірна України зіграє проти команди Люксембургу (це буде другий матч відбору на Євро-2020).

Притула на своїй instagram-сторінці опублікував "щасливе" фото, зроблене на борту літака. Відомий телеведучий позує в жовто-блакитній футболці української збірної. І дивиться у камеру з широко розкритою посмішкою.

Цікаво, що на фоні в кріслах сидять чоловіки, які зосереджено дивляться на свої смартфони. Сергій Притула вирішив обіграти це спостереження.

"А поки всі втикають у телефони, Сірожка просто тішиться, що, нарешті, може полетіти на матч Збірної!!! Як же довго я чекав на цей день! Відпрацювавши 6 концертів за 3 дні, вважаю, що це можна трактувати, як маленьку винагороду за старання!" – пише Притула.

Сергій Притула полетів на матч збірної України в Люксембурзі (фото: instagram.com/siriy_ua)

Підписники Притули також поспішили прокоментувати його фото і привітати свого улюбленця:

"То Лесь Подерв'слов'янський справа?))"

"О, тепер ти фоткаэшся з пасажирами, а не вони з тобою)"

"Сірожка)) Молодець!! !Гарно підтримуй....і так щиро посміхайся"

"Відразу видно, що всі летять на футбол. Але не всі "паляться")) Жодної жінки у літаку"

"Ти сяєш, як сонечко! Хоча їдучи на матч збірної просто треба так виглядати)"

"Ви справжній молодець. Так і потрібно їхати на матч збірної України. У футболці з українською символікою. Ще б і інші брали приклад . І хай гра видасться вдалою"

Також на своїй facebook-сторінці Притула опублікував інше фото.

Дніпро+Збараж+Харків! Україно, вперед!!! І не говоріть, що у нас сьогодні прохідний матч, ми граємо з лідером групи... Опубліковано Сергієм Притулою - офіційною сторінкою Понеділок, 25 березня 2019 р.

Нагадаємо, раніше співведуча Притули Леся Нікітюк показала себе в 17 років. На фото дівчина позує з короткою зачіскою і рожевою помадою.