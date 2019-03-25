ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Сірожка молодець": Притула побалував себе польотом на матч збірної України в Люксембурзі

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2019 - 15:34
"Сірожка молодець": Притула побалував себе польотом на матч збірної України в Люксембурзі
Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Як зазвичай, Притула опублікував кумедне фото - з гумором

Сергій Притула, як завзятий фанат футболу, похвалився своєю міні-відпусткою. При цьому український шоумен зазначив, що полетів у Люксембург, де сьогодні, 25 березня, о 21:45 збірна України зіграє проти команди Люксембургу (це буде другий матч відбору на Євро-2020).

Притула на своїй instagram-сторінці опублікував "щасливе" фото, зроблене на борту літака. Відомий телеведучий позує в жовто-блакитній футболці української збірної. І дивиться у камеру з широко розкритою посмішкою.

Цікаво, що на фоні в кріслах сидять чоловіки, які зосереджено дивляться на свої смартфони. Сергій Притула вирішив обіграти це спостереження.

"А поки всі втикають у телефони, Сірожка просто тішиться, що, нарешті, може полетіти на матч Збірної!!! Як же довго я чекав на цей день! Відпрацювавши 6 концертів за 3 дні, вважаю, що це можна трактувати, як маленьку винагороду за старання!" – пише Притула.

Сергій Притула

Сергій Притула полетів на матч збірної України в Люксембурзі (фото: instagram.com/siriy_ua)

Підписники Притули також поспішили прокоментувати його фото і привітати свого улюбленця:

  • "То Лесь Подерв'слов'янський справа?))"
  • "О, тепер ти фоткаэшся з пасажирами, а не вони з тобою)"
  • "Сірожка)) Молодець!! !Гарно підтримуй....і так щиро посміхайся"
  • "Відразу видно, що всі летять на футбол. Але не всі "паляться")) Жодної жінки у літаку"
  • "Ти сяєш, як сонечко! Хоча їдучи на матч збірної просто треба так виглядати)"
  • "Ви справжній молодець. Так і потрібно їхати на матч збірної України. У футболці з українською символікою. Ще б і інші брали приклад . І хай гра видасться вдалою"

Також на своїй facebook-сторінці Притула опублікував інше фото.

 

Дніпро+Збараж+Харків! Україно, вперед!!! І не говоріть, що у нас сьогодні прохідний матч, ми граємо з лідером групи...

Опубліковано Сергієм Притулою - офіційною сторінкою Понеділок, 25 березня 2019 р.

Нагадаємо, раніше співведуча Притули Леся Нікітюк показала себе в 17 років. На фото дівчина позує з короткою зачіскою і рожевою помадою.

Як гопник: Притулу змушують вибачатися за Євробачення (відеобатл) Потрібно було йти в президенти: українці відповіли Притулі
Новини України Сергій Притула
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся