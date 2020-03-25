Окрім штурму серіалів: Каменських показала, на яких сайтах любить "зависати"

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Також Настя виділила корисні поради для початку тренування

Настя Каменських не перестає радувати шанувальників своїми корисними рекомендаціями. Як і інші українські селебрітіс, Потап і Настя знаходяться на домашній ізоляції в період карантину. Щоб хоч якось відвернути і розважити своїх шанувальників Настя на регулярній основі вирішила ділитися різними корисними речами: від улюблених фільмів і книг до онлайн-тренувань. На цей раз красуня акцентує увагу на розумовому розвитку. Каменських настійно радить не витрачати час даремно і провести його за самоосвітою. А якщо ви ще не вирішили, за що взятися, — чергова добірка від Насті вам в допомогу!

Так, під час роботи з дому Настя радить також виділяти час на корисні курси.

“Продовжимо говорити про саморозвиток. Ще одна з моїх порад, чим себе зайняти під час режиму #stayhome & #staysafe і роботи з дому — це виділяти час на корисні курси, більше часу на себе і свої плани. Головне, це правильно розподілити час і зайнятися чимось, крім штурму сайтів з серіалами. Зараз основні види моєї діяльності вдома - це робота віддалено, спорт і онлайн тренування з вами, мистецтво і музика, книги і особистісний розвиток, — ділиться з шанувальниками Настя. — В плані останнього, для себе я вибрала кілька прикольних сайтів і курсів, які люблю вивчати".

Отже, топ-4 можливості саморозвитку за версією Насті Каменських:

Coursera. Вивчення мов, літератури, мистецтва, економіки, психології, бізнесу та багато іншого. Після проходження курсів ви отримуєте сертифікати від провідних світових шкіл і університетів. І зараз сайт зробив тисячі цих курсів безкоштовними. Carpe diem! Навчання в Hogwarts. Показали мені це в школі і я була б найщасливішою дитиною. Хоча і зараз, зізнаюся, очі мої радісно спалахнули, адже кожен з нас практично зростав з Гаррі. Ви можете прямо зараз стати учнем одного з факультетів Хогвартса і вивчати магію! А чому б і ні. ⠀ TED. Кращі фахівці різних областей розповідають про потрібні і важливі речі. При перегляді відео, можна надовго втратити лік часу, тому що всі відео дуже цікаві. Для тих, хто розуміє англійську, є англомовний канал ТЕD. Додаток на телефон Google Arts & Culture. Стільки цікавих статей про мистецтво та культуру різних країн. В розділі "Колекції" зібрані всі найкращі музеї світу, в кожному з яких можна віртуально погуляти і розглянути картини до найдрібніших мазків. Я сьогодні відвідаю Альбертину. А ви?

“Як вам пост? Корисний? Продовжувати ділитися своїми планами та добірками?" — підсумувала Настя.

Фото: instagram.com/kamenskux

А ще трохи пізніше Настя підготувала список важливих правил, яких необхідно дотримуватися перед стартом тренування.

“Підготовка і відновлення після вправ важливі не менше, ніж самі вправи. Якщо ви неправильно робите, організм запам'ятає спорт як негативний досвід, після якого він відчуває біль і втому і ваші тренування зведуться нанівець", — зазначає Каменських.

Тому важливо знати :

Не починайте тренування відразу після сну. Організму потрібно час, щоб перебудуватися з стану спокою в стан готовності до навантажень. Я обожнюю бігати і тренуватися вранці, але прокидаюся як мінімум за годину до цього.

Нерозігріті м'язи не можна тренувати. Це загрожує травмами або майже завжди сильною крепатурою навіть від простих вправ. Тому завжди робимо розминку

Після тренування - обов'язково розтяжка. Вона знімає напругу м'язів, які в свою чергу напружують суглоби, що небезпечно.

Спите достатньо. Саме уві сні організм відновлюється і виробляє гормони, які впливають на спалювання жирів, обмін речовин і зміцнення м'язів. Однією з причин, чому ви не худнете, може бути те, що ви мало спите

Пийте воду. Для всіх це вже банальний рада, але скільки з вас п'ють достатньо чистої води? Це ваша еластичність шкіри, відсутність целюліту, міцні судини і серце.

Нагадаємо, раніше Каменських назвала топ-3 вправи для домашньої тренування.