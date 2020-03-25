Окрім штурму серіалів: Каменських показала, на яких сайтах любить "зависати"

Також Настя виділила корисні поради для початку тренування
Настя Каменських не перестає радувати шанувальників своїми корисними рекомендаціями. Як і інші українські селебрітіс, Потап і Настя знаходяться на домашній ізоляції в період карантину. Щоб хоч якось відвернути і розважити своїх шанувальників Настя на регулярній основі вирішила ділитися різними корисними речами: від улюблених фільмів і книг до онлайн-тренувань. На цей раз красуня акцентує увагу на розумовому розвитку. Каменських настійно радить не витрачати час даремно і провести його за самоосвітою. А якщо ви ще не вирішили, за що взятися, — чергова добірка від Насті вам в допомогу!
Так, під час роботи з дому Настя радить також виділяти час на корисні курси.
“Продовжимо говорити про саморозвиток. Ще одна з моїх порад, чим себе зайняти під час режиму #stayhome & #staysafe і роботи з дому — це виділяти час на корисні курси, більше часу на себе і свої плани. Головне, це правильно розподілити час і зайнятися чимось, крім штурму сайтів з серіалами. Зараз основні види моєї діяльності вдома - це робота віддалено, спорт і онлайн тренування з вами, мистецтво і музика, книги і особистісний розвиток, — ділиться з шанувальниками Настя. — В плані останнього, для себе я вибрала кілька прикольних сайтів і курсів, які люблю вивчати".
Отже, топ-4 можливості саморозвитку за версією Насті Каменських:
“Як вам пост? Корисний? Продовжувати ділитися своїми планами та добірками?" — підсумувала Настя.
Фото: instagram.com/kamenskux
А ще трохи пізніше Настя підготувала список важливих правил, яких необхідно дотримуватися перед стартом тренування.
“Підготовка і відновлення після вправ важливі не менше, ніж самі вправи. Якщо ви неправильно робите, організм запам'ятає спорт як негативний досвід, після якого він відчуває біль і втому і ваші тренування зведуться нанівець", — зазначає Каменських.
Тому важливо знати :
Нагадаємо, раніше Каменських назвала топ-3 вправи для домашньої тренування.