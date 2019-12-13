"Штани тріснули від радості": Леся Нікітюк вразила "космічними" фото з видами Шанхаю

Телеведуча весело проводить час в Китаї
Українська телеведуча Леся Нікітюк полетіла в Китай, де весело і насичено проводить час. Так, вона вже встигла насолодитися різноманітними вишуканими стравами місцевої кухні, придбати новий наряд - артистка прикупила блискучу міні-сукня з анімалістичним принтом в місцевому стилі "цсіпао", а також багато гуляє по Шанхаю, який зачаровує своїми футуристичними видами. Звичайно ж .Леді Ле з задоволенням ділиться деталями своєї подорожі з шанувальниками, публікуючи фото і відео в Instagram.
На цей раз Леся показала свою прогулянку по вечірній набережній річки Хуанпу "міста вічних вогнів", з якої відкривається приголомшливий вид на ці вогні - хмарочоси Шанхаю, які яскраво світяться. При цьому вона поскаржилася, що знову не встигла зробити фото зі знаменитою "Східною перлиною". Зазначимо, що телевежа "Східна перлина" — третя за висотою в Азії, п'ята по висоті телевежа в світі, одна з головних визначних пам'яток району Пудун у Шанхаї. Її висота 468 метрів і ввечері вона красиво підсвічується.
Проте на знімках Никитюк вежа не світиться. Втім, вигляд і так вийшов дуже ефектний і "космічний"!
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Крім того, звертає на себе увагу і образ Лесі. Ведуча позує в білій водолазці і чорних джинсах, і на знімку, де вона зображена спиною, видно, що на штанях красується модна нині дірка в дуже пікантному місці - трохи нижче сідниць.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"6 років тому, коли знімали Шанхай в рамках О&Р, не встигли сфотографуватися біля палаючої різнокольоровими вогнями "Перлини" (тієї знаменитої телевежі)) .. І в цей раз я теж не встигла. Доведеться летіти знову... #China #princessofchina", - прокоментувала кадри Леся.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі захоплюються розкішним видом на місто і стильним луком телезірки, не забувши відзначити і її порвані джинси. Деякі жартома припустили, що вони лопнули від радості, адже ведуча знаходиться в такому прекрасному місці.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала, чим об'їдається в Китаї. Звичайно ж, телеведуча налягає на суші!