Шрек з Фіоною, Барбі і янголи: яскраві костюми зірок на Геловін 2018

Самий крутий наряд традиційно був у Хайді Клум
В ніч з 31 жовтня на 1 листопада у всьому світі святкували День всіх святих, більш відомий як Геловін. Західні зірки відзначали це свято майже тиждень і радували шанувальників яскравими і стильними нарядами.
Крім вже традиційних костюмів відьом, вампірів та іншої нечисті, актори, музиканти і моделі копіювали один одного, а також вибирали образи янголів, героїв фільмів і книг, милих тваринок і супергероїв.
Королева Геловіну Хайді Клум, яка завжди відрізняється вражаючими нарядами, на цей раз перевтілилася в принцесу Фіону, а її бойфренд Тому Кауліц — у Шрека.
Відео: Хайді Клум в образі Фіони (instagram.com/heidiklum)
Модель влаштувала вечірку, на якій повеселилися Белла Хадід і інші знаменитості.
Фото: Хайді Клум в образі Фіони (instagram.com/heidiklum)
Фото: Хайді Клум і Том Кауліц (Getty Images)
Вікторія Бекхем вирушила лякати дітей в масці злого кролика, а Кім Кардашьян з сестрами наділи крила ангела Victoria's Secret.
Фото: Вікторія Бекхем (instagram.com/victoriabeckham)
Фото: Кім Кардашьян з сестрами (instagram.com/kimkardashian)
LITE зібрав найяскравіші фото і відео зірок з Хеллоуїн 2018.
Фото: Кайлі Дженнер (instagram.com/kyliejenner)
Фото: Джордж Клуні і Сінді Кроуфорд з чоловіком (instagram.com/cindycrawford)
Фото: Белла Хадід (Getty Images)
Фото: зірки на Хеллоуїн 2018: Джессіка Альба, Різ Уізерспун, Бейонсе, Сінді Кроуфорд, Ферджі, Гвен Стефані Джастін Трюдо, Джастін Тімберлейк (instagram.com)
Фото: Ріанна (hawtcelebs.com)
Раніше ми повідомляли, українські зірки відзначили Геловін 2018. Серед них як герої фільмів - приміром, вампір або Біла королева, так і всілякі монстри і диявольські кішечки.
Зазначимо, що знаменита пишнотіла модель вразила прозорим костюмом на Геловін.
До речі, ми також писали про історію і традиції Геловіна. Дата Геловіна пов'язана з кельтськими легендами. Стародавні люди вірили, що раз у році ворота у потойбічний світ відкриваються і випускають на землю всю нечисть.
Відео: РБК-Україна