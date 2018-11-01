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Шрек з Фіоною, Барбі і янголи: яскраві костюми зірок на Геловін 2018

Lite » Зірки 01.11.2018 - 14:34
Фото: зірки на Хеллоуїн (колаж РБК-Україна)
Фото: зірки на Хеллоуїн (колаж РБК-Україна)

Самий крутий наряд традиційно був у Хайді Клум

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада у всьому світі святкували День всіх святих, більш відомий як Геловін. Західні зірки відзначали це свято майже тиждень і радували шанувальників яскравими і стильними нарядами.

Крім вже традиційних костюмів відьом, вампірів та іншої нечисті, актори, музиканти і моделі копіювали один одного, а також вибирали образи янголів, героїв фільмів і книг, милих тваринок і супергероїв.

Королева Геловіну Хайді Клум, яка завжди відрізняється вражаючими нарядами, на цей раз перевтілилася в принцесу Фіону, а її бойфренд Тому Кауліц — у Шрека.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Heidi Klum (@heidiklum)

Відео: Хайді Клум в образі Фіони (instagram.com/heidiklum)

Модель влаштувала вечірку, на якій повеселилися Белла Хадід і інші знаменитості.

Шрек з Фіоною, Барбі і янголи: яскраві костюми зірок на Геловін 2018Фото: Хайді Клум в образі Фіони (instagram.com/heidiklum)

Шрек з Фіоною, Барбі і янголи: яскраві костюми зірок на Геловін 2018Шрек з Фіоною, Барбі і янголи: яскраві костюми зірок на Геловін 2018Фото: Хайді Клум і Том Кауліц (Getty Images)

Вікторія Бекхем вирушила лякати дітей в масці злого кролика, а Кім Кардашьян з сестрами наділи крила ангела Victoria's Secret.

Шрек з Фіоною, Барбі і янголи: яскраві костюми зірок на Геловін 2018Фото: Вікторія Бекхем (instagram.com/victoriabeckham)

Шрек з Фіоною, Барбі і янголи: яскраві костюми зірок на Геловін 2018

Шрек з Фіоною, Барбі і янголи: яскраві костюми зірок на Геловін 2018Фото: Кім Кардашьян з сестрами (instagram.com/kimkardashian)

LITE зібрав найяскравіші фото і відео зірок з Хеллоуїн 2018.

Шрек з Фіоною, Барбі і янголи: яскраві костюми зірок на Геловін 2018

Шрек з Фіоною, Барбі і янголи: яскраві костюми зірок на Геловін 2018Фото: Кайлі Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Шрек з Фіоною, Барбі і янголи: яскраві костюми зірок на Геловін 2018

Фото: Джордж Клуні і Сінді Кроуфорд з чоловіком (instagram.com/cindycrawford)

Шрек з Фіоною, Барбі і янголи: яскраві костюми зірок на Геловін 2018Фото: Белла Хадід (Getty Images)

 

Фото: зірки на Хеллоуїн 2018: Джессіка Альба, Різ Уізерспун, Бейонсе, Сінді Кроуфорд, Ферджі, Гвен Стефані Джастін Трюдо, Джастін Тімберлейк (instagram.com)

Шрек з Фіоною, Барбі і янголи: яскраві костюми зірок на Геловін 2018

Фото: Ріанна (hawtcelebs.com)

Раніше ми повідомляли, українські зірки відзначили Геловін 2018. Серед них як герої фільмів - приміром, вампір або Біла королева, так і всілякі монстри і диявольські кішечки.

Зазначимо, що знаменита пишнотіла модель вразила прозорим костюмом на Геловін.

До речі, ми також писали про історію і традиції Геловіна. Дата Геловіна пов'язана з кельтськими легендами. Стародавні люди вірили, що раз у році ворота у потойбічний світ відкриваються і випускають на землю всю нечисть.

Відео: РБК-Україна

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