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У шортах і сорочці: Осадча підкорила по-дівочому милим образом з Амстердама

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.07.2019 - 14:56
У шортах і сорочці: Осадча підкорила по-дівочому милим образом з Амстердама
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча підібрала для велопрогулянки стильний образ

Катя Осадча та Юрій Горбунов по повній програмі використовують невелику можливість відпочити. Нагадаємо, що зоряна пара телеведучих вирушила на три дні в Амстердам, звідки Катя і Юрій буквально засипають шанувальників різними фото і відео. Примітно, що другий день в Амстердамі телеведучі провели більш ніж активно. Осадча та Горбунов влаштували собі велоекскурсію по портовому місту. І поспішили поділитися емоціями.

Так, на своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала цілий фотоальбом з насиченою велопрогулянки. А ось Горбунов обмежився лише однією фотографією.

На опублікованих кадрах романтична пара позує з і на велосипедах. Осадча навіть просто фотографувала велосипеди на тлі міських вулиць і будинків, щоб продемонструвати, наскільки активно місцеві жителі використовують цей вид транспорту.

Так, свій пост телеведуча супроводила підписом, захопившись велокультурой Амстердама.

"Нідерланди - велосипедна країна. В Амстердамі все зроблено для зручності велосипедистів, з’їзди, доріжки, світлофори. Але туристу одразу важко, адже ти попадаєш у повноцінний місцевий трафік, але велосипедний. Хтось їде швидко, хтось швидко міняє рядність, сигналять і голосно зітхають, коли ти гальмуєш на світлофорі, адже то для тебе рлзваша, а для місцевих необхідний засіб пересування. Для велосипедистів свої правила, спецвальні місця для паркування. В Києві, я б залюбки їздила б на велосипеді", - пише Осадча.

У шортах і сорочці: Осадча підкорила по-дівочому милим образом з Амстердама

Катя Осадча та Юрій Горбунов під час прогулянки на велосипедах по Амстердаму (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрій Горбунов опублікував у себе в мережі схожий знімок з дружиною, але підписав його просто: "Амстердамський тандем!!!#амстердам #літо #спека"

Осадча ж показала чимало фотографій, на яких можна розглянути її літній образ. Для велопрогулянки телеведуча вибрала шорти рожевого відтінку нижче коліна. В шорти заправлена білосніжна сорочка. На ногах – зручне взуття. А за спиною – рюкзак пісочного відтінку. Волосся телеведуча зібрала в хвіст. І до речі, прикрасила зачіску масивною білою шпилькою, що дуже актуально в цьому сезоні.

У шортах і сорочці: Осадча підкорила по-дівочому милим образом з Амстердама

У шортах і сорочці: Осадча підкорила по-дівочому милим образом з Амстердама

Стильна Катя Осадча на велопрогулянці по Амстердаму (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити коментарі під її новим постом:

  • "Мрію про велосипедну Україну"
  • "Ви дуже гарні, романтичні та закохані! Гарна сім'я!"
  • "Які ви красиві"
  • "Які ви прикольні"
  • "Ви чудові і кращі"
  • "От молодці"
  • "Які ви класні, обожнюю вас!"

У шортах і сорочці: Осадча підкорила по-дівочому милим образом з Амстердама

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

У шортах і сорочці: Осадча підкорила по-дівочому милим образом з Амстердама

У шортах і сорочці: Осадча підкорила по-дівочому милим образом з Амстердама

Фото: instagram.com/kosadcha

Також імениті телеведучі вирішили спробувати місцеві "делікатеси". Як відомо, столиця Нідерландів – це портове місто. Тому нестачі в морепродуктах тут немає. Катя і Юрій спробували одну з "фішок" місцевого фастфуду, а саме – сендвіч з оселедцем. Також пара заскочила в один з ресторанчиків, замовивши ситний набір морських делікатесів.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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