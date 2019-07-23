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"Що може бути смачніше": Осадча та Горбунов спробували гастрономічні витребеньки Амстердама

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.07.2019 - 11:56
"Що може бути смачніше": Осадча та Горбунов спробували гастрономічні витребеньки Амстердама
Горбунов та Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

На цей раз Осадча та Горбунов спробували місцеві делікатеси

Осадча та Горбунов розчулюють шанувальників романтичними кадрами з Амстердама, куди пара відомих українських телеведучих прилетіла буквально вчора, 23 липня. Проте відпочинок триватиме не так довго, як хотілося б. Осадча вже зазначила, що вони пробудуть в Амстердамі всього три дні. Але вже і за перший день зоряна пара телеведучих встигла засипати шанувальників фотографіями і відео своєї подорожі.

Так, на своїй instagram-сторінці Юрій Горбунов показав, що ж вони пробудуть в Амстердамі зі своєю зірковою дружиною. Телеведучий опублікував кілька фото, продемонструвавши місцевий фастфуд.

До прикладу, на одному з фото Горбунов та Осадча пробують оселедець в білій булці. Пара сидить на тлі одного з водних каналів. Осадча щаслива і широко посміхається.

"Що може бути смачніше голандського оселедця!?" – підписав яскравий кадр Горбунов.

&quot;Що може бути смачніше&quot;: Осадча та Горбунов спробували гастрономічні витребеньки Амстердама

Юрій Горбунов та Катя Осадча в Амстердамі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

На наступному Кадрі телеведучі уже в місцевому ресторані пробують морепродукти. У кадрі бачимо Горбунова, перед ним – двоповерховий піднос з різними морськими делікатесами.

"Ой Ой Ой!! Все своїми руками ловив!" – жартує Юрій Горбунов.

&quot;Що може бути смачніше&quot;: Осадча та Горбунов спробували гастрономічні витребеньки Амстердама

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

І ще один кадр – на тлі цегляної будівлі посеред двох припаркованих маленьких машин. До речі, на опублікованих в сторіз відео можна помітити, на чому пересуваються жителі Амстердама. В основному це маленькі машини і велосипеди.

&quot;Що може бути смачніше&quot;: Осадча та Горбунов спробували гастрономічні витребеньки Амстердама

"Мінімалізм", - підписав фото Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

А ось Осадча опублікувала серію нових фото у себе в розділі сторіз. Телеведуча позує вже в знайомому картатому сарафані з мереживом на спідниці. Образ доповнює маленька сумочка через плече, зручні білі кросівки, а на поясі зав'язана біла куртка. Але судячи з усього, Амстердам зустрів своїх зіркових гостей чудовою сонячною погодою.

&quot;Що може бути смачніше&quot;: Осадча та Горбунов спробували гастрономічні витребеньки Амстердама

&quot;Що може бути смачніше&quot;: Осадча та Горбунов спробували гастрономічні витребеньки Амстердама

Щасливі Осадча та Горбунов в Амстердамі (фото: instagram.com/kosadcha)

Тим часом шанувальники Горбунова поспішили прокоментувати його нові фото:

  • "Це дуууже смачно !!! Я в Амстердамі все ніяк не могла наїстися ними))) Неймовірно просто, але так смачно"
  • "Краще - тільки два оселедця"
  • "Гарна пара, молодці знайшли один одного"
  • "Юра, не переїдай))"
  • "Ого, укусненько виглядає!"
  • "Красиво їсти не заборониш)"

&quot;Що може бути смачніше&quot;: Осадча та Горбунов спробували гастрономічні витребеньки Амстердама

Скріншот коментарів: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, що перед поїздкою в Амстердам Катя Осадча відвідала музичний фестиваль в Юрмалі. Телеведуча і новим стильним образом блиснула, і зіркових гостей нового випуску програми "Світське життя" показала. На фото з Осадчай позували: Діма Монатік, Ніно Катамдзе, а також Любов Успенська, Валерій Меладзе і Лайма Вайкуле.

До речі, в Юрмалі в перервах між зйомками Осадча встигла і на велосипеді покататися. Телеведуча відвідала місцеву набережну.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій ГорбуновАмстердам
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