"Шикарна жінка": Настя Каменських підкорила мережу чуттєвим фото

Нещодавно Настя Каменських викликала фурор в мережі своїм новим кліпом на україномовну пісню "Обіцяю", в якому вразила фанів цілою серією перетворень у героїнь всесвітньо відомих картин художників. Так, співачка показала образи Мони Лізи, Фріди Кало, Олімпії і навіть Дівчини з перловою сережкою. На своїй сторінці в Instagram вона продовжує підігрівати інтерес, публікуючи ефектні й відверті фото зі зйомок ролика.

На крайньому фото Настя відображена в дуже чуттєвому і ніжному образі. Артистка позує в облягаючому бежевому сарафані, красиво склавши руки на талії і обличчі. Задрапірований різними кольорами задній фон додав знімку ще більше атмосферності.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники поспішили залишити захоплені відгуки, відзначаючи, що кадр вийшов дуже ніжним і красивим, а Настя - справжня королева.

"Тягнеш на жінку мрії!"

"Неймовірно красиво"

"Боже! Яка ти красива"

"Цей образ у кліпі, мені дуже подобається, ти така гарна"

"Ах Настя, що ж ти знами робиш!?)"

"Шикарна жінка"

"Настя, залишайтеся такою завжди, дуже приємно дивитися, сама ніжність, жіночність і мати природа спустилася до нас на Землю. Що сказати Богиня!!"

"Королева!"

"Круто вийшло!"

До речі, раніше Каменських виклала ще один ефектний кадр з кліпу - на ньому вона лежить на тахті, закривши очі і чуттєво торкаючись до лиця.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських відправилася на відпочинок в Париж, де по приїзду відразу ж ще раз спровокувала чутки про свій роман з Потапом.

У Франції Настя Каменських відвідала один з найбільш відомих у всьому світі музеїв, а саме – Лувр. Звичайно ж, тут співачка також зробила декілька фото в щасливому образі.